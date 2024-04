Víctor Fernández: "Tenemos respeto y somos humildes, pero somos el Real Zaragoza y vamos a Huesca a ganar"

Contento con la semana de trabajo, convencido de la idea y del equipo que va a plasmar este sábado en El Acoraz, elogiando al Huesca "porque se lo merece" y deseándole lo mejor a partir del domingo, Víctor Fernández ha explicado este viernes que el Real Zaragoza tendrá que hacerlo muy bien tanto defensiva como ofensivamente para llevarse el derbi y pide a sus futbolistas que tengan "más precisión con el balón" para poder generar más ocasiones y multiplicar sus opciones.

Sin dar ninguna pista sobre el once ni si sobre mantendrá o no el rombo, sí ha desvelado que Marcos Cuenca va a entrar seguro en la convocatoria y que no estará Pau Sans "para no dejarle dos semanas seguidas sin jugar con el filial". Y si se lleva al autor del hat-trick que dio la última victoria al Deportivo Aragón es porque cree que un jugador de sus características "va a ser necesario prque es agresivo, va bien al espacio y está de dulce. Puede ser muy aprovechable a lo largo del partido", ha explicado el entrenador del Real Zaragoza.

El técnico va a poder contar con todos los jugadores que acabaron tocados el último fin de semana. "Muchos me pidieron el cambio, fue un golpe fuerte de calor y el Elche nos hizo correr mucho. Pero en 24 horas se recuperaron plenamente, los fisios tuvieron mucho trabajo pero fue excepcional. Además, ha sido una buena semana. Tenemos el plan preparado y ahora hay que ejecutarlo a la perfección para traernos el triunfo".

Un triunfo del que Víctor Fernández está convencido. "Cuando enfocas la semana, el foco lo pones en el triunfo. Hay que tener ambición. Ambición y humildad han caracterizado al Real Zaragoza a lo largo de toda su historia y conmigo no va cambiar. Somos conscientes de la dificultad pero vamos con la ambición de que podemos ganar", ha indicado el técnico, que cree que es un buen momento para ganar, de nuevo, fuera de casa.

Mas precisión

"Me recordáis constantemente que hace seis meses que no ganamos fuera. Cuando llegué llevábamos cinco jornadas sin marcar e hicimos cosas para marcar. Es el momento adecuado, porque quedan muy pocas jormadas, por las características del rival, hay razones suficientes para pensar que tenemos que hacer bien las cosas para traernos el triunfo", ha proseguido el técnico.

Fernández ha elogiado al Huesca, que ha mejorado notablemente con Antonio Hidalgo y es un conjunto rocoso al que cuesta hacerle gol. "Que el Huesca sea uno de los menos goleados es que están bien organizados. Tienen un reparto de espacios y roles muy claros, también es verdad que acumulan muchos jugadores detrás del balón. Es un rival francamente complicado. No es casualidad que hayan estado 11 jornadas sin perder. Habla mucho y bien de sus virtudes", ha explicado, por lo que pide algo muy claro a sus futbolistas.

"Es fundamental tener más precisión con el balón. Contra el Elche cometimos demasiados errores no forzados y malos pases finales que impidieron que pudiéramos culminar más acciones ofensivas. En Huesca va a ser fundamental porque no podemos permitir opciones del equipo rival. Sin olvidar que en esta categoría fuera de casa hay que mostrarse sólidos en defensa y tener la máxima concentración", advierte.

El zaragozano no quiso desvelar si Bakis partirá o no de inicio en El Alcoraz. "Sé clarísimamente con quién voy a arrancar el partido. A principio de semana planteas un patrón de juego y durante la semana lo puedes confirmar o se te cae. Tengo claro desde principio de semana con quien voy a jugar y han respondido todos perfectamente. Con ellos intentaremos sacar los puntos, pero luego el partido te lleva a otro sitio y tendremos que adaptarnos, sacar el máximo rendimiento de cada uno, darles el espacio más natural para que ellos puedan dar el máximo rendimiento", indica.

Luego está también el aspecto emocional que conlleva un derbi, aunque para Víctor no es un partido especial. "Este partido la gente lo va a vivir con mucha pasión, entusiasmo y alegría. Lo vivo con la perspectiva de un entrenador que quiere ganar. Deseo lo mejor al Huesca, pero nada bueno este sábado. Que ganen los siguientes. Mi objetivo es ganar. No tengo motivación extra", ha señalado, indicando, eso sí, que mentalmente va a ser duro.

Corazón y cabeza

"Por la forma de jugar del Huesca y necesidades de ambos, debes terminar agotado el partido a nivel mental. Va a exigir la máxima atención, y supondrá un esfuerzo mental tremendo. A partir de ahí tiene que haber un acompañamiento físico y técnico, hay que estar precisos. La cabeza te hará ser lógico en las decisiones y el corazón es el que te hace vivir el partido con pasión. El partido hay que soñarlo con el corazón y ser lógico con la cabeza", ha señalado.

Con ambos equipos empatados a puntos, para Víctor no hay un favorito claro. "Estamos iguales. Hablo bien del Huesca porque se lo merece. Llevan muchas jornadas sin perder, han remontado y son identificables en su fútbol, pero somos el Real Zaragoza. Tenemos respeto al Huesca, somos humildes ante cualquier rival, pero somos ambiciosos y vamos a por la victoria", apunta.