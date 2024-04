Víctor: "He sufrido más hoy que en la final de Copa del 94"

Víctor Fernández se mostró muy sincero después de la victoria del Real Zaragoza en el Alcoraz. El técnico zaragocista afirmó que ser esta experiencia en el banquillo le "está robando la salud". Además, recordó la final de la Copa del Rey del año 1994, que se decidió en penaltis y declaró que ha "vivido este partido con más tensión que esa final".

El entrenador del Real Zaragoza se mostró orgulloso de como su equipo consiguió una victoria muy complicada: "Hemos hecho 20 minutos finales muy buenos y al comienzo de la segunda parte hemos podido liquidar el partido. Ha sido una victoria épica, justo cuando quería hacer los cambios expulsan a Mou y nos ha dejado muy desfavorecidos para los últimos minutos. Hoy había que defender el honor".

Pero a pesar de ello, sigue sin encontrar lo que él pide a sus jugadores: "Hoy hemos apostado por otros jugadores, por otra forma de jugar, teniendo que ser valientes. Pero sigo sin conseguir el tacto con la pelota que a mí me gusta", afirmó el técnico.

Además, se sinceró hablando sobre como están repercutiendo en su salud estos meses como entrenador del Real Zaragoza: "Personalmente, me está robando salud, algo que no me debería ocurrir con 63 años lo estoy viviendo con demasiada tensión y pasión y esto no es bueno para la salud. Hoy hacía 30 años que el Zaragoza jugaba una fina de la Copa del Rey y 30 años después me veo metido en una historia que no nos corresponde por historia. He vivido este partido con más tensión que esa final".

Víctor Fernández también habló sobre lo que pretendía con jugadores como Gámez o Liso: "Necesitábamos tener amplitud y profundidad y le hemos dado todo el carril a Gámez y Lecoeuche. Por momento ha salido bien y por otros. Hoy ha sido el mejor partido de Liso, ha sido un puñal constante. A Lecoeuche no le he visto explosivo. Hemos sido un equipo solidario que ha sabido sufrir y nos ha acompañado la suerte", afirmó el entrenador zaragocista.

Pudo confirmar la lesión de Lecoeuche en su aductor, motivo por el que fue sustituido por Zedadka al descanso.