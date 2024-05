El frustrado fichaje de Gaizka Campos le cuesta 30.000 euros al Real Zaragoza

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la sentencia contra el Real Zaragoza por despido improcedente del portero Gaizka Campos en julio de 2022 y, tal y como adelantó este sábado Aragón Digital, deberá indemnizar al meta con casi 30.000 euros. La entidad aragonesa, con Raúl Sanllehí de director general y Miguel Torrecilla, de director deportivo, llegó a un acuerdo con el arquero vasco y así se anunció su contratación, pero salió a la luz un tuit publicado por este en 2013, cuando solo tenía 16 años y el club aragonés, unas horas después, decidió romper el contrato por dos años con Campos, que después firmó por el Intercity de Primera RFEF por “una retribución superior a la en su momento acordada con el Zaragoza”, añade la sentencia.

"El asco que le tengo al Zaragoza y como me las ha subido este gooool", escribió en mayo de 2013 el portero vasco, nacido en Barakaldo y que se refería a la victoria del Athletic por 1-2 con un gol en el descuento de Ibai Gómez en La Romareda que suponía ya casi el descenso del equipo zaragocista en la jornada 36 de Primera en la 12-13, mientras que cinco horas después de anunciar su fichaje el 7 de julio de 2022 la entidad dio marcha atrás.

"Después de una profunda reflexión, el Real Zaragoza ha tomado la difícil decisión de no fichar a Gaizka Campos. Esta resolución no ha sido sencilla, pero uno de los pilares fundamentales de esta institución es el respeto a nuestra historia y a nuestra afición. Tenemos la responsabilidad de ser fieles a esa máxima. El club comprende que la publicación en redes sociales del guardameta en el año 2013 se trató de un error de adolescencia que no refleja la persona y profesional que es. Sin embargo, también entendemos que la presión que conlleva una circunstancia como esta dificultaría mucho su desarrollo como futbolista dentro del club", aseveró en su comunicado.

Campos interpuso una demanda contra el Zaragoza en la que le reclamaba una indemnización de 176.432 euros por el despido improcedente, la totalidad del contrato que había firmado, esos dos años, ya que iba a llegar por el salario mínimo de Segunda. En septiembre de 2023, el Juzgado de lo Social concluyó que la ruptura del contrato suponía un despido improcedente, condenando al club a pagarle una indemnización de 29.580 euros. Esta cantidad se calculó por dos meses de salario de cada una de las temporadas que había firmado, que ascendía a 14.750 euros, más otros 14.830 al considerar que el portero “empeoró su consideración profesional” al fichar por un equipo de inferior categoría. La SAD zaragocista recurrió alegando que Campos se benefició de la ruptura del contrato al firmar por otro club que le pagaba más, pero el juez considera que ello no impide afirmar que fichar por un club de inferior categoría le perjudicó profesionalmente.