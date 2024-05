Sergi Enrich: "Es uno de los goles más importantes de mi carrera"

Sergi Enrich valoró en zona mixta como está el vestuario tras el empate ante el Ferrol: "El equipo está jodido, cabizbajo, porque queríamos sellar la permanencia. Hay que animarnos y ponerse a trabajar con positividad y a por el partido en Racing", afirmó.

En cuanto a su gol, confesó la importancia que ha tenido para él haber logrado este primer tanto en Liga en un momento tan decisivo: "El gol es porque he venido aquí a intentar meter goles y ayudar al equipo. Yo me he emocionado muchísimo porque era un partido muy importante, es de los goles más importantes de mi carrera, y mira que he metido".

También explicó su sensación durante todo este año tan difícil para él: "Ha sido un año muy complicado, vienes aquí porque hay un proyecto muy ilusionante pero ves que van pasado los días y los entrenos y no ves tus oportunidades. Pero me siento muy querido y arropado por el vestuario, he seguido trabajando y animando. Llega un punto de madurez y creo que dentro de este vestuario va muy bien".

Además, pidió a la afición fuerza y estar en sintonía con el equipo: "La afición está viviendo un año jodido, de crispación e incluso odio, pero nosotros también lo tenemos, pensamos lo mismo que ellos y hay que sacar la temporada todos juntos. Es fundamental que estén con nosotros. A final de temporada ya haremos cuentas y hablaremos de lo malo, pero ahora hay que estar juntos porque hay que sacarlo".