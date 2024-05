José Aurelio Gay: "Si con el cuarto límite salarial se invierte en estos jugadores, alguien debería marcharse"

Vaya partido. ¿Se imaginaba que Racing y Zaragoza estarían así a estas alturas?

Tal y como empezó el Zaragoza la temporada, lanzado y ganando los cinco primeros partidos, todos pensábamos que este año iba a ser el del ascenso, pero desgraciadamente todo se ha dado la vuelta. Por su parte, el Racing es el más tapado de la categoría. Ha estado todo el año escondido y ha mejorado mucho sus números en la segunda vuelta hasta llegar a este punto con opciones de ascenso. Todo al revés, en definitiva, de lo que hubiésemos deseado los zaragocistas.

Papeles invertidos…

Absolutamente, si bien no es la misma presión la del Racing que la del Zaragoza.

Usted tiene pasado en ambos equipos aunque su etapa como entrenador del Racing fue breve. ¿Qué ve cuando mira atrás?

La etapa que yo viví en el Zaragoza no tiene nada que ver con esta, sería injusto compararlas. El Zaragoza lleva 12 o 13 años instalado en una de las peores fases de su historia. Ya había estado antes en Segunda, pero no con las dificultades actuales. Es una etapa muy amarga y cuesta mucho digerir cualquier partido del Zaragoza, así como entender lo que le pasa a este club. Pero las cosas van bien cuando tienes buenos jugadores y el Zaragoza no los está teniendo en los últimos años, aunque al final siempre se acabe señalando a los entrenadores. No sé si es por la presión de ese estadio, la masa social o el escudo pero ningún jugador está dando el nivel. El Zaragoza no tiene buenos jugadores.

Así de claro.

No quiero simplificarlo tanto. El papel del entrenador es muy importante pero si un equipo no tiene buenos jugadores puede hacer una buena campaña, pero será algo excepcional, raro y anómalo. Lo normal es que si tienes buenos jugadores peleas con los mejores. Y el Zaragoza, desde hace varios años, no está ni cerca del playoff.

Le iba a pedir un diagnóstico, pero ya me lo ha dado.

Cuando el Zaragoza descendió nadie pensábamos que iba a estar tanto tiempo en Segunda. Había una deuda importante y problemas institucionales, pero nadie pensaba que esta travesía en el desierto iba a durar tanto. Pero es que cada año es peor. Desconozco la situación financiera del club aunque dicen que está entre los presupuestos más altos de la categoría.

El cuarto límite salarial más elevado desde enero.

Es imposible. Hay equipos que son mucho mejores en cuanto a potencial que el Zaragoza, cualquiera lo puede ver. Y me extraña mucho que los directores deportivos que han pasado por ahí se equivoquen tanto porque dominan la categoría y la conocen bien, al igual que los entrenadores. No me creo que todos fichen a los peores cada año y pienso que existe un problema económico que hace que no puedas llegar a ciertos sueldos de jugadores importantes. No puedo, en todo caso, asegurar nada en este sentido porque desconozco la situación financiera de la entidad, pero no me creo que esté entre los presupuestos más elevados. Ni hablar.

Hombre, la propiedad actual ha reducido notablemente la deuda y ha invertido de momento 35 millones.

Eso sí. Se ha mejorado mucho en ese aspecto, pero no en el presupuesto destinado a la plantilla. No me lo creo. Tendrían que demostrármelo con números.

Entonces, ¿no le sorprende tanto ver ahí al Zaragoza?

Yo que sigo el fútbol bastante de cerca, por calidad de la plantilla no está muy lejos de donde debería. Quizá dos o tres puestos más arriba. Pero también dudo que estos jugadores dieran lo mismo en otros equipos. Seguro que con otra camiseta su rendimiento sería mejor y que no son tan malos. Están en Segunda y los directores deportivos no se equivocan tanto. Diría que el potencial futbolístico del Zaragoza es para estar en el puesto 12 o 13. No más.

¿Como zaragocista confeso, se declara nervioso, asustado, tranquilo…?

Estoy acojonado. Hablamos mucho con compañeros en el grupo de WhatsApp que tenemos los de la Recopa y lo estamos pasando muy mal. Yo estoy fatal porque ves al equipo y no hay por donde cogerlo. Cuando llegó Víctor estuve hablando con él y me decía que cómo iba a decir que no al equipo de su vida y de su corazón pero es que es un marrón tremendo en una situación muy complicada para hacer algo más allá que salvarse.

Pues está el Racing como para andarse con contemplaciones…

Y luego acaba la Liga contra un Albacete que ya está salvado pero este tipo de rivales son complicados cuando tú te lo juegas todo y estás nervioso. Intento ser positivo y creo que al Zaragoza le va a bastar con los puntos que tiene porque a los de abajo no los veo sumando demasiado. Pero las vamos a pasar canutas estas dos semanas.

Otra vez mirando abajo…

Es una competición larguísima y, este año, tremendamente competida también en la mediocridad. No destacan demasiados jugadores y once equipos tienen opciones de ascenso y siete pelean por no bajar.

¿Qué tiene el Racing que no tenga el Zaragoza para que la distancia entre ambos sea tan grande?

Lo que tiene el Racing es que los mejores jugadores del equipo actúan de mediocampo hacia delante. Genera mucho y tiene futbolistas con gol como Iñigo Vicente, Arana, Sangalli o Mboula, jugadores ofensivos francamente buenos para la categoría. Pero es que eso no lo tiene el Zaragoza ni por asomo. Por eso me extraña que no pueda contratar este tipo de jugadores que también están en Eibar, Sporting, Oviedo, Leganés y otros.

¿Y Bakis?

No vamos a dar nombres pero son jugadores que están por debajo de lo que es el Zaragoza y así es muy difícil. Son chicos que no pueden con la responsabilidad de llevar este escudo y de estar en un club histórico y jugar en un equipo en una situación complicada con 30.000 personas en el estadio es muy difícil.

¿A qué se aferra?

A que los de abajo no llegarán a los 47 puntos del Zaragoza. O puede que alguno lo haga y acabe cayendo alguno de los que están justo por debajo del Zaragoza, que, en todo caso, debería empatar al menos uno de los dos partidos por si acaso.

¿No lo ve capaz de ganar en Santander y dejarse de cuentas?

No lo veo. Ojalá se dé porque el Racing, aunque está en una buena racha, ha perdido algún partido ante los de abajo, incluso en casa, pero no veo al Zaragoza en esta situación. Ojalá me equivoque pero, de todos modos, creo que nos vamos a salvar. El problema será qué pasa después porque no puedo entender que se haya llegado a esta situación.

¿Y qué habría que hacer?

Si es cierto que es el cuarto límite salarial más alto y se está invirtiendo en este tipo de jugadores, alguien debería marcharse. No sé quién toma las decisiones y si es el director deportivo, el director general, los entrenadores o el presidente, pero estar donde estás con el cuarto presupuesto de Segunda es para coger las maletas y marcharse.

"Conozco a Cordero y me consta que conoce la categoría. Por eso me extraña que con ese presupuesto contrate a estos futbolistas porque no es tonto, sabe lo que hay y ha montado equipos muy competitivos con menos dinero que ahora"

El club apostó fuerte por Cordero, que fue, incluso, el más ovacionado en verano.

Lo conozco y me consta que conoce la categoría. Por eso me extraña que con ese presupuesto contrate a estos futbolistas porque no es tonto, sabe lo que hay y ha montado equipos muy competitivos con menos dinero que ahora. En todo caso, no podemos tender a lo mismo el año que viene.

