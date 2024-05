Víctor Fernández: "No tengo miedo al descenso"

Ha llegado el Real Zaragoza a las dos últimas jornadas de Liga sin la salvación abrochada y con Víctor Fernández sin haber podido concluir la tarea de la permanencia con la que llegó hace diez partidos, con un pobre balance de 10 puntos de 30 posibles. Hay posibilidades de descenso para el equipo, que aún debe sumar dos puntos más ante Racing y Albacete para que pueda respirar tranquilo, si bien los resultados del resto podían facilitar la tarea, incluso el domingo en Santander con una derrota. Con todo, el Zaragoza aún afronta, según algunos cálculos, en torno al 6% de posibilidades de bajar. ¿Tiene Víctor miedo? "No tengo miedo al descenso. El miedo te atenaza y no te da ilusión. Hay una amenaza importante aún, pero tenemos dos ventajas, confío plenamente en mi equipo y, además, dependemos de nosotros mismos, de nuestros méritos y capacidades, y eso tiene un valor incalculable", aseguró el míster zaragozano.

En todo caso, su papel en estos más de dos meses ha sido más fructífero como elemento de calma social que por los puntos conseguidos en ese objetivo, que aún no está cerrado. "Igual hubiera venido otro entrenador y hace tres jornadas que estaríamos salvados o llegaríamos ahora en descenso a estas dos últimas. Son solo hipótesis. Vine con un objetivo que vamos a lograr, no lo hice ni por gloria ni por dinero, solo para ayudar y que entre todos lográramos esa meta. Si lo logramos me da igual el cuándo, si hace tres jornadas o ahora, aunque habríamos sufrido menos entonces", añadió el técnico, que no cree que el actual sea el momento más complicado de su carrera: "Lo viví en un Zaragoza-Murcia (1991), porque después no había otro partido. Cuando terminó el encuentro del Espanyol, dije que iba a ser largo y difícil e iba a tocar sufrir, porque veía cosas y tenía información ya interna para pensar eso. Se nos ha complicado más por diferentes razones. Lo afronto con optimismo y máxima confianza. Es verdad que no es lo mismo jugar de la jornada 15 a 30 que de la 35 a 42, ya que los puntos son los mismos, pero hay que saber sobreponerse a una presión límite como la de los últimos partidos. Hay que estar preparado para ello, la presión no nos debe debilitar", aseveró con contundencia.

Elogios al Racing

El técnico del Real Zaragoza sabe del nivel del rival, un Racing lanzado con tres victorias seguidas y 5 choques sin perder, además de un Sardinero que estará a reventar con su equipo, pero confía en el trabajo de sus jugadores. “Tengo confianza máxima en el grupo. Sé que vamos a competir de verdad y estamos preparados. En todos los partidos hemos tenido opciones de ganar, nunca nos rendimos y nos agarramos siempre al encuentro, lo hacemos y tenemos opciones. Pese a recibir un gol, no bajamos los brazos ni contra el Huesca, Leganés, Oviedo o Racing de Ferrol. Espero una muy buena respuesta en Santander", dijo el entrenador, que elogió sobremanera al conjunto cántabro, que llega en plena forma al partido:

"Necesitamos una gran solidez defensiva. Es necesario en esta categoría, más contra el segundo equipo más goleador, ya que son muy verticales, resolutivos y profundos. Es fundamental anular su capacidad para transitar porque son muy precisos. No debemos tener errores, o que penalicen lo menos posible. Es fundamental llegar al área rival, como hicimos ante el Racing de Ferrol, tener gol y ser resolutivos, pero también mucha solidez defensiva, porque ellos son el equipo más exuberante de la categoría en la parcela ofensiva, ya que entre 3 jugadores llevan casi 40 goles (Peque, 18, Arana, 13, y Andrés Martín, 6), lo que es una barbaridad, con 5 futbolistas con mucha pólvora arriba", reseñó.

"Me llega y percibo en la calle y en los medios el miedo al rival, porque parece un Racing inalcanzable, pero tiene sus debilidades y lo afronto viendo las posibilidades de ganar. Es difícil, sí, pero somos el Real Zaragoza y desde que llegué ningún enemigo nos ha sometido"

Con todo, a pesar de la dificultad del rival, que está pendiente de sellar su billete al playoff de ascenso tras un gran curso y que muchos ven como un duelo más factible para sumar los puntos que faltan el choque en casa ante el Albacete en La Romareda, con los manchegos ya salvados, Víctor quiso dejar claro que "ni tiro este encuentro ni renuncio a ganar. Mis jugadores me dicen que vamos a vencer y yo también lo pienso, para qué me voy a poner en el escenario de la próxima jornada. Me llega y percibo en la calle y en los medios el miedo al rival, porque parece un Racing inalcanzable, pero tiene sus debilidades y lo afronto viendo las posibilidades de ganar. Es difícil, sí, pero somos el Real Zaragoza y desde que llegué ningún enemigo nos ha sometido. Tendremos nuestras opciones, confío plenamente".

El balance en casa y fuera

Se agarró Víctor a las buenas sensaciones fuera de casa, con derrotas que tachó de inmerecidas ante el Oviedo y el Levante, además de empatar ante el líder Leganés y en Anduva y ganar en Huesca. "No puedo tener mucha queja de nuestro comportamiento fuera de casa, porque hemos merecido más puntos. Nuestro déficit ha sido en La Romareda, con un balance muy bajo. Fuera es mejorable, pero en casa, sin comentarios", aseguró el entrenador del Zaragoza, que con él ha logrado 5 puntos de 15 como local y el mismo balance a domicilio. No quiso adelantar si va a volver a jugar con tres centrales tras hacerlo con línea de cuatro ante el Racing de Ferrol, porque "no voy a dar pistas, jugarán 11 guerreros y yo nunca me entero del once del rival, no voy a ser tonto de decir el mío", y elogió la aportación de Sergi Enrich, con su gol decisivo ante el Racing de Ferrol: “Es una opción buena que no hay que descartar porque siempre que sale nos ayuda. Hizo buenos 30 minutos ante el Racing de Ferrol y en Oviedo con la roja le perjudicó el escenario del partido".