Otra revolución a la vista en el Real Zaragoza

La plantilla del Real Zaragoza está abocada a una nueva revolución. De hecho, si Víctor Fernández sigue en el banquillo, su intención es acometer una profunda remodelación que incluiría más de una docena de movimientos entre un plantel en el que la mayoría de sus integrantes cuentan con contrato con el club para la próxima temporada, si bien muchos de ellos no tienen, ni mucho menos, la continuidad asegurada.

Por partes. Hasta ocho futbolistas del primer equipo acaban el próximo día 30 de junio su vinculación con el Real Zaragoza, si bien solo uno de ellos (Fran Gámez) no está cedido. El valenciano no ha recibido oferta de renovación por parte de la entidad, por lo que, s no hay cambio de rumbo de última hora, el domingo se despedirá de La Romareda y del zaragocismo después de tres temporadas.

Los otros siete están a préstamo y la mayoría de ellos están llamados a volver a su club. Son los casos de Mouriño y Valera (Atlético de Madrid), Manu Vallejo (Girona) y Zedadka (Lille). En cambio, está por ver qué sucede con Edgar Badía (Elche), Mollejo (Atlético de Madrid) y Guti (Elche), en cuya continuidad estaría más interesado el Real Zaragoza, obligado a negociar con las entidades a las que pertenecen. No se presenta fácil, en todo caso, seguir contando con el meta catalán a pesar de su deseo de continuar en el Zaragoza. La salida de Becaecece del Elche tras no haber conseguido alcanzar el playoff, incrementa las opciones de que Badía, al que le resta un año más de contrato con el club alicantino, siga en el Martínez Valero. Algo similar ocurre con Guti, también a expensa s de lo que decida el nuevo cuerpo técnico del Elche. El jugador y el Zaragoza estarían por la labor de seguir caminando juntos. Como también podría suceder con Mollejo, cuya tercera campaña seguida en el Zaragoza no está descartada.

Más allá de la amplia nómina de cedidos, el principal problema que deberá afrontar el club a partir de ahora afecta a las rescisiones de contrato que, a buen seguro, está abocado a negociar para finiquitar el vínculo que le une con numerosos jugadores con contrato en vigor hasta 2025. En ese apartado se incluyen los canteranos Francés, Francho e Iván Azón. Los dos últimos, en principio, estarían llamados a seguir previo paso por los despachos para abordar su renovación. El caso de Francés, sin embargo, se antoja más peliagudo y su salida parece ya inevitable por mucho que Víctor, que lo considera clave, pueda intentar convencerlo de la idoneidad de seguir y ser uno de los puntales de un equipo edificado, esta vez sí, para pelear por el ansiado retorno a la máxima categoría del fútbol nacional.

18 hasta 2025

Hasta 18 futbolistas, incluidos esos tres canteranos, tienen contrato con el Zaragoza hasta 2025, si bien la mayoría de ellos o no cuenta o tiene muy difícil seguir formando parte de la plantilla la próxima campaña. Cristian Álvarez, Marc Aguado, Nieto y Toni Moya integrarían el reducido grupo de los que parecen contar con un sitio seguro, a pesar de las dudas en torno al estado físico del meta argentino, víctima de hasta tres lesiones musculares y alguna recaída este curso y que ya ha advertido que no tiene intención alguna de colgar los guantes.

También Maikel Mesa, Jair y Lluís López tienen un año más de contrato, si bien su permanencia en el futuro plantel no está tan definida. El canario ve con buenos ojos su regreso al Tenerife pero el Zaragoza, lógicamente, no facilitará la salida de su máximo goleador, con once dianas. Los dos centrales, por su parte, están sujetos a posibles ofertas, pero también al lugar que ocuparán en la confección de la plantilla. En todo caso, ninguno de ellos cuenta con el papel de indiscutible después de una mala temporada del hispano-luso, de 34 años, y de que el catalán no haya conseguido convertirse en titular indiscutible en las tres temporadas que acumula en el Zaragoza, que, de todos modos, valora el comportamiento y el carácter de ambos.

El resto, o cuenta poco o no cuenta. Sergi Enrich, con contrato hasta 2025 y uno más opcional, también parece abocado a llegar a un acuerdo con el club para marcharse tras una temporada difícil en la que, sin embargo, ha tenido un papel protagonista al final, con dos goles vitales en los dos últimos choques, mientras que Grau, con contrato, también es transferible y su futuro podría estar lejos de Zaragoza si el club opta por otras prioridades en la medular. Tampoco Lecoeuche, Rebollo, Baselga, Naranjo, Bermejo y Sabin Merino parecen destinados a seguir, aunque, en algunos casos, su desvinculación promete no ser sencilla.

Como la de Poussin, uno de los cuatr con contrato hasta 2026. El meta ya no pudo ser colocado en enero, pero no cuenta y su futuro podría pasar por una cesión. En ese mismo escenario se sitúa, sin duda, la gran patata caliente del verano: Sinan Bakis, el jugador que más cobra de la plantilla (800.000 euros) y cuyo futuro está lejos de Zaragoza a expensas de encontrar la fórmula adecuada. Luna, cedido al Real Unión, y Carbonell podrían volver a ser prestados, mientras que Borge, el único con contrato hasta 2027, volverá a final de año tras ser operado de la rodilla.

