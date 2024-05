Los pilares del Deportivo Aragón acaban contrato

La magnífica temporada del Deportivo Aragón ha puesto en alerta a numerosos clubs de Primera RFEF que ya han mostrado interés en hacerse con los servicios de componentes de un filial que acabó el curso en quinta posición de su grupo en Segunda RFEF, logrando la clasificación para el playoff de ascenso. Al gran rendimiento exhibido por varios jugadores, con aportación al primer equipo incluida, se une la imposición, por normativa, de que las plantillas de los equipos de Primera RFEF cuenten con un mínimo de seis jugadores sub-23, lo que añade aún más atractivo a los futbolistas del Aragón.

Esa amenaza es, ahora mismo, el principal escollo para el deseo del Real Zaragoza de dar continuidad al bloque que, a las órdenes de Emilio Larraz, ha firmado una espectacular campaña. Son seguras las salidas de Operé (el Hércules está muy interesado en el fichaje del alicantino), Sola y Vacas, los únicos que finalizan su etapa sub-23 y, al no contar para el primer equipo, están abocados a marcharse. Pero ningún otro componente del filial cumple ciclo por edad y la intención de la entidad es que la gran mayoría de ellos siga y, de este modo, dar continuidad al bloque que tan buen rendimiento ha ofrecido.

Sin embargo, muchos acaban contrato el próximo 30 de junio, lo que aboca a la entidad a abordar cuanto antes la renovación de pilares básicos como Juan Sebastián, Vaquero, Pablo Cortés, Marcos Cuenca o los porteros Acín y Calavia, entre otros. Según ha podido saber este diario, el Real Zaragoza acometerá esa tarea a partir de la próxima semana.

Pero ese interés de clubs de Primera RFEF advierte que el deseo del Zaragoza no será sencillo de cumplir, si bien hay un nutrido grupo de futbolistas nacidos en 2002 (en su último año sub-23) cuya salida llevaría acarreada una renovación y un retorno ya como jugadores del primer equipo. En ese apartado estarían incluidos Juan Sebastián, Vaquero, Cuenca, Vallejo o Jay, entre otros. La intención del club es que todos ellos formen parte de la plantilla del Aragón (siempre que no se decida su inclusión en la primera plantilla) y aportar cierto grado de veteranía a un plantel joven al que, además, no se incorporarán numerosos jugadores del División de Honor ya que muy pocos acaban su etapa juvenil. Sí lo hacen Liso, renovado hasta 2027, y Terrer, que formarán parte de la plantilla del filial si el entrenador del primer equipo no dice lo contrario. Especialmente relevante es la situación del atacante, fijo para Víctor desde que llegó y que, a sus 19 años, ha sido esencial en la salvación de un Zaragoza en el que podría tener sitio.

Otra situación bien distinta es la de los futbolistas nacidos en 2004, como Pau Sans, Chema Aragüés o Pablo Cortés, entre otros. En su caso, el club solo se plantearía su salida en caso de que sus puestos estén cubiertos con garantías y, en principio, bajo la premisa de una cesión destinada a que los futbolistas adquieran experiencia y tengan, en cierta medida, minutos garantizados. Pero solo se acometerá esta medida en casos especiales y si es el jugador el que solicita su salida a un club de superior categoría, si bien el Zaragoza entiende que el paso más adecuado para su evolución y progresión es seguir un año más en el Deportivo Aragón, dar continuidad al bloque y al proyecto y seguir aportando al primer equipo.