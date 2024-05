Valera tendrá que pasar por el quirófano por un cólico biliar

Germán Valera tendrá que pasar este viernes por el quirófano tras llevar varios días con molestias digestivas que han aconsejado que se sometiera a pruebas esta tarde y sufre un cólico biliar y una colecistitis incipiente, según ha comunicado el club. El jugador pasará por el quirófano y es baja para el partido que despide la temporada, ante el Albacete el domingo en La Romareda, aunque el Real Zaragoza, ya amarrada la permanencia, no pone nada en juego a efectos clasificatorios en esa jornada que sirve de epílogo a la Liga.

"El jugador German Valera, que presentaba molestias digestivas en los últimos días, ha sido sometido a diferentes pruebas diagnósticas coordinadas por los servicios médicos del club en el Hospital QuirónSalud de Zaragoza, siendo diagnosticado de un cólico biliar y una colecistitis incipiente. El jugador ha quedado ingresado en dicho centro y será intervenido quirúrgicamente a lo largo del día de mañana", ha asegurado el club en un comunicado en la tarde de este jueves. La colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar, que se encuentra en el lado derecho del vientre (abdomen), debajo del hígado.

La baja de Valera, cedido por el Atlético de Madrid, complica más el panorama de ausencias para Víctor de cara al duelo del domingo, donde no estarán Francho, Guti, Borge, Cristian, Zedadka, Nieto y Lluís López, por lesión, y Lecoeuche, sancionado. El extremo murciano ha disputado en esta temporada 38 partidos, con 24 de titular y un gol y una asistencia. En las últimas jornadas no ha estado en el once, ya que no es titular desde la derrota ante el Burgos. Valera, al acabar su cesión, regresa al Atlético y no tiene opciones de continuar en el Zaragoza, ya que el club colchonero y el propio futbolista prefieren una cesión a Primera o jugar en el extranjero.