Maikel Mesa le dice a Cordero que quiere irse al Tenerife

Era un secreto a voces, pero ahora ya es una realidad. Maikel Mesa se quiere ir del Real Zaragoza para regresar al Tenerife, que lo espera con los brazos abiertos. Así se lo ha trasladado este martes el propio jugador al director deportivo del club aragonés Juan Carlos Cordero, del que ha recibido, por un lado, el compromiso de que el club no tendrá una postura intransigente y que le abrirá la puerta de salida, pero, eso sí, su salida, con un año de contrato todavía con el Zaragoza, nunca será gratis.

El Tenerife, convencido de que Mesa, autor de once goles este curso con el Zaragoza, volverá a casa, todavía no ha contactado con Cordero, para sorpresa del director deportivo, que salió el pasado verano de la isla rumbo a tierras aragonesas. Los canarios, en todo caso, no están dispuestos a asumir el medio millón de euros que, en principio, reclama el Zaragoza para dejar salir a su futbolista y ofrecerá una cantidad fijo más pequeña susceptible de aumentar en función de la consecución de objetivos. El contrato con Mesa sería de al menos dos años.