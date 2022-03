En muchas ocasiones a pesar de que llevas una dieta perfecta a lo largo de toda la jornada llega la noche y cometes un error de principiante. Tomas una cena excesivamente calórica que te impide dormir y descansar bien y que, encima, suma multitud de calorías que no deberías sumar a tu dieta y que te van a perjudicar en tu objetivo de perder peso. De hecho la cena es (junto con el desayuno) los dos momentos por los que los clientes más preguntan a los nutricionistas, no en vano lo que comemos a mediodía lo quemamos a lo largo de la jornada pero la cena no.

Aunque todo tiene matices. Los expertos en nutrición aseguran que lo que realmente importa a la hora de contar calorías es el conjunto del día. De hecho se sabe que la única manera de adelgazar es caer en un déficit calórico. Es decir consumir más calorías de las que ingieres. Pero cenar ligero tiene otras ventajas: descansarás mejor y al día siguiente tendrás más energía porque el sueño será de más calidad. Entonces ¿cuál es la clave definitiva para hacer una cena con la que adelgazar? La planificación. Tienes que pensar el día antes lo que vas a comer y a cenar. Es fundamental que lo pienses en conjunto porque así evitarás repetirte y podrás cumplir con una de las reglas de oro de la nutrición: el 80/20 (en este enlace te la explicamos). Tu plato tiene que estar "colonizado" por las verduras. Pero no sólo eso es importante. Hay cientos de calorías líquidas (se calcula que hasta 400) que puedes ingerir durante la cena sin darte cuenta. De tal manera que la solución es sencilla: deja de lado el alcohol y los refrescos azucarados y empieza a comer y cenar con agua. Eso te ayudará también a cumplir tu objetivo y, lo que es más importante de todo, te ayudará también a beber los dos litros de agua que se recomienda cada día. A la hora de cenar ten en cuenta también el postre. Utiliza la fruta. Sea cual sea y se consuma como se consuma. Ya sabes que todos los nutricionistas llaman en los últimos meses a huir de la vieja teoría desfasada e irreal de que la fruta de noche engorda. Estos alimentos contienen una fructosa más que necesaria. Por último ten en cuenta que tienes que cenar pronto. En este artículo te contamos en su día cuál es el truco italiano para perder peso y no es otro que pasear 15 minutos después de cada comida. El estómago y todo tu cuerpo están preparados en ese momento para quemar calorías.