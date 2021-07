La SD Huesca ha finalizado su ya habitual stage veraniego en la localidad pirenaica de Benasque. Atrás quedan cinco días muy intensos en los que la plantilla se ha entrenado en dobles sesiones de entrenamiento, incluyendo un partidillo de cuarenta minutos que se disputó el pasado martes entre, teóricamente, titulares y suplentes. En la última sesión de esta mañana, Siovas y Sandro no se han podido ejercitar con el resto de sus compañeros por molestias. El que se va a despedir del club en las próximas horas es Javi Galán, ya que el acuerdo, por el que el Huesca ingresará una cantidad en torno a 4 millones de euros entre el equipo oscense y el Celta esta prácticamente cerrado . El lateral viajará en las próximas horas a Vigo para firmar su nuevo contrato, que le unirá al club vigués por más de tres temporadas.

Nacho Ambriz y su nuevo cuerpo técnico han querido seguir asentando las bases del nuevo proyecto del club. Parece que las ideas del mexicano van calando poco a poco en sus jugadores. A falta de alguna nueva incorporación, Ambriz se ha mostrado satisfecho del trabajo que está realizando el equipo y se muestra optimista de cara al inicio de la temporada. “Me ha sorprendido el rápido entendimiento de los jugadores hacia mis conceptos y fundamentos futbolísticos. Su actitud no, porque ya conocía al futbolista español. Por eso estoy tranquilo”, ha explicado el entrenador oscense. También ha valorado la importancia de esta última concentración. “Ha servido para apretar la última tuerca física. Además, contaba con muchos canteranos, que va bien para ver a quién puedo tener en cuenta en un momento de necesidad además de para conocer más personalmente al jugador, el ser humano, más allá del futbolista”, ha admitido el técnico.

Con respecto a su adaptación al club y a la ciudad, Ambriz se ha mostrado gratamente sorprendido y ha asegurado que “se siente como en casa”. "Me siento muy bien. En el club me he encontrado una familia, con todos dispuestos a ayudarme y apoyarme. Esto nos permite trabajar. Queremos que el equipo tenga una idea futbolística y lo vamos a lograr. Vamos a armar un buen equipo”, ha afirmado el mexicano.

Por último, respecto a lo parado que está el mercado, ha querido lanzar un mensaje tranquilizador a los seguidores del club oscense. “No somos el único equipo sufriendo en ese aspecto, en el de este viene o este se va. El mercado del mundo está complicado. Soy gente de fútbol y sé que el equipo armado no puede estar hasta la tercera jornada, que es cuando se cierra todo. Con lo que tenga, lo que yo necesito es trabajar y prepararlos para las primeras jornadas”, finalizó un ilusionado entrenador ante este nuevo reto que se le presenta.

El Huesca ya mira a lo lejos al partido del día 13 de agosto contra el Eibar, que será el partido inaugural de la nueva temporada de Segunda División. Pero antes al club oscense todavía le restan tres amistosos para completar su preparación, el primero este mismo domingo frente al Castellón.