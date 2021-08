Nacho Ambriz, entrenador de la SD Huesca, ha comparecido ante los medios tras el entrenamiento de este miércoles del conjunto oscense y ha hablado acerca de las sensaciones del equipo de cara al partido del viernes ante la UD Las Palmas.

Ambriz ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y mesura ante el buen inicio liguero del equipo oscense. “Tenemos que estar tranquilos. Es cierto que sales a la calle y la afición te lo hace saber, pero tenemos que tener tranquilidad y humildad. Solo llevamos dos jornadas y queda mucho”, aseguró el técnico.

Con respecto al próximo rival, el mexicano habló de Las Palmas como “un muy buen rival” y espera un equipo “intenso” y que “saldrá a ganar”, ya que los isleños todavía no conocen la victoria en el arranque de la competición. "Intento transmitir a los jugadores que hay que intentar jugar igual en casa que fuera”, afirmó.

Sobre el estado de forma de sus jugadores y sobre la alineación que pondrá en liza el viernes, Ambriz insinuó la posibilidad de que haya algún cambio en el once. “Los veo bien a todos. Cada partido es una partida de ajedrez diferente. Aún tengo algunas dudas, pero mañana haré las últimas pruebas para ver qué es lo más adecuado y seguramente pueda haber algún que otro movimiento”.

Ambriz ha apuntado que Pitta todavía no está listo físicamente para su debut y que contará con el recién llegado Juan Carlos. También ha confirmado las bajas de Siovas y Borja García, a los que el club les está buscando una salida.

Con respecto a los últimos días de mercado, el técnico se ha mostrado expectante por los movimientos que se puedan producir. “Como entrenador que más quisiera que tener todo cerrado en la jornada uno y estar tranquilo. Sé la base que tengo y estoy tranquilo. Espero que no haya salidas que es la inquietud que tengo, pero soy consciente que se me puede ir uno o llegar tres. Mientras mantengamos la base con la que he trabajado estaré tranquilo”, aseguró Ambriz antes del primer desplazamiento del año para la SD Huesca.