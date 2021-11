La Sociedad Deportiva Huesca recibe al Ibiza en El Alcoraz (18.15 horas) en un partido en el que quiere aprovechar la mejoría experimentada en el último encuentro para sumar un nuevo triunfo que le permita seguir escalando posiciones en la clasificación. El equipo oscense rompió la racha negativa por la que atravesaba ganando la pasada jornada al Mirandés en Anduva, triunfo que le ha hecho coger aire y confianza para pensar en una nueva victoria en casa ante sus aficionados que es donde más problemas está teniendo para sacar los encuentros adelante como demuestra el que sea el cuarto peor equipo en su estadio.

Xisco Muñoz, entrenador del conjunto altoaragonés, tendrá a todos los jugadores de la plantilla disponibles para este partido que debe suponer un punto de inflexión en el futuro del equipo azulgrana si no quiere ceder más distancia con la parte alta de la clasificación. «No es suficiente lo que hacemos porque fuera de casa estamos en playoff y en casa estamos en descenso, por eso tiene que haber un equilibrio y tenemos que dar más todos. Tenemos que mantener la puerta a cero, ser más sólidos en defensa, estar mejor arriba y ser más alegres ofensivamente», señaló ayer el técnico en rueda de prensa. No parece que vaya a haber cambios en la alineación del conjunto aragonés ya que el equipo que ganó en Miranda de Ebro cuajó un partido serio por lo que lo más probable es que Xisco Muñoz repita alineación aunque podría entrar el rumano Ratiu por el argentino Buffarini en el lateral derecho.

El técnico se muestra muy satisfecho del trabajo diario que hacen los futbolistas y elogió las «muchísimas ganas» que ponen sus jugadores en los entrenamientos. «Ha sido una semana muy buena de trabajo físico y táctico y ahora nos queda darle la vuelta a la situación en casa, donde nos tenemos que hacer fuertes y todos juntos, afición y equipo, seremos más fuertes», aseguró Muñoz, que advierte que el Ibiza es «un equipo difícil que está bien trabajado y que tiene las ideas y los principios claros» y espera que el partido sea «muy igualado». «Nos costará tener la pelota y además tendremos que estar atentos porque llegan muy rápido desde su área a la del rival. Los jugadores se merecen la victoria», afirmó.

La UD Ibiza llega con ganas de olvidar su última derrota encajada el pasado domingo ante el Almería en casa y con la intención de sumar tres puntos. El técnico celeste ya lo dejó claro en rueda de prensa el viernes cuando aseguró que la visita a El Alcoraz debe servir para «romper» y quitarse de encima la última derrota.

La UD Ibiza, a cuatro puntos de la zona de playoff, ha sumado en sus últimas jornadas 7 de los 12 puntos posibles. El riojano recupera a Bogusz, que en la última jornada fue baja por estar convocado con la selección polaca, y a Guerrero, que no estará en Huesca por sanción.