David Timor y Darío Poveda se mostraron ambiciosos en su presentación, este jueves, como nuevo jugadores de la SD Huesca. Los dos jugadores aseguran que el equipo azulgrana sigue teniendo opciones de estar arriba y pelear por el ascenso.

Timor: «Han hecho una apuesta muy clara por mí y espero adaptarme pronto y corresponderlo»

Acompañados por el consejero delegado del club, Manuel Torres, que agradeció a los dos su apuesta por el equipo ya que ambos eran dos jugadores muy codiciados en este mercado invernal, los dos nuevos efectivos del cuadro oscense destacaron «el proyecto» de la SD Huesca como «uno de los motivos principales» para decantarse por El Alcoraz en este momento, en el caso de Timor a largo plazo, ya que extiende su vínculo con el club dos temporadas más. «Han hecho una apuesta muy clara por mí, y me decanté por venir aquí. Espero adaptarme cuanto antes y corresponderlo», subrayó el nuevo mediocentro azulgrana.

«Tenemos una plantilla con la intención de estar más arriba. En este momento no es así, pero queda mucho, y se puede llegar a todo», añadió Timor, que habló también de sus preferencias sobre el césped. «Me considero un pivote, un mediocentro. En los últimos años me ha tocado también jugar de central, y me siento cómodo igual, con defensa de cuatro, de tres… jugaré donde el míster crea que puedo aportar más».

Timor disputó el pasado domingo sus primeros minutos con la camiseta de la SD Huesca, aunque no pudo hacerlo con victoria. «La derrota del otro día fue una pena, pero al equipo no se le puede reprochar nada. Encajas pronto, empatas, y al final te ves más cerca de ganar que de perder, pero en una contra, con el equipo volcado, te hacen gol. Acabamos con una derrota injusta, en mi opinión».

Poveda, listo

Con ganas de poder ayudar al equipo lo antes posible se mostró Darío Poveda, que compareció tras haber realizado únicamente un entrenamiento a las órdenes de Xisco Muñoz. «Hay plantilla suficiente para revertir la situación y estamos a tiempo de conseguirlo», aseguró el delantero respecto a sus sensaciones tras su llegada al equipo.

Poveda: «Para mí tiene que ser un trampolín, tengo ganas de conseguir grandes cosas aquí»

Poveda llega dispuesto a ser importante para el equipo y recuperar así su mejor nivel. «Creo que la forma de jugar del equipo me puede aportar mucho, al igual que yo puedo aportar. Es un paso importante. Para mí tiene que ser un trampolín. Tengo ganas de tener continuidad, de ganarme un puesto y de conseguir grandes cosas».

«Me considero un delantero referencia, con velocidad. También puedo quedármela y venir a recibir», se definió, asegurando que la competencia en el puesto siempre será positiva. «Es buena, porque nos hace sacar lo mejor de cada uno», indicó el delantero.