El Huesca anuncia la llegada del portero Juan Pérez

El Huesca y el Osasuna han hecho oficial el traspaso del guardameta Juan Pérez al club oscense para dar forma al relevo en la portería azulgrana, ya que el siguiente movimiento es que Miguel San Román se marche a la Ponferradina, algo que será oficial en las próximas horas. Juan Pérez, natural de Almudévar, firma hasta 2026 y se formó en las categorías inferiores del conjunto azulgrana. Ahora, será la competencia de Andrés Fernández bajo palos tras haber militado en el club navarro desde la 14-15 y en el primer equipo desde 2019, pero en la temporada actual apenas ha tenido presencia con la competencia de Sergio Herrera y Aitor Fernández, jugando solo en Copa ante el Fuentes.

FICHAJE | El guardameta 𝙅𝙪𝙖𝙣 𝙋𝙚́𝙧𝙚𝙯 defenderá la portería de la SD Huesca hasta junio de 2026.



¡Bienvenido de nuevo a tu casa, @juanalmudevar13!#JuanNoRebla🔵🔴 — SD Huesca (@SDHuesca) 20 de enero de 2023

Osasuna ha anunciado en su web que no percibirá cantidad fija por el traspaso, aunque podría llegar a recibir un máximo de 400.000 euros, la mitad si el Huesca logra el ascenso a la máxima categoría mientras Juan Pérez pertenezca al equipo oscense y la otra mitad si el portero juega el 50% de los partidos durante la campaña del ascenso.

"Portero de envergadura, sus cualidades no pasaron desapercibidas para el club navarro cuando formaba parte de la SD Huesca como juvenil de primer año, incorporándolo a su cantera, hace ahora nueve años. Como rojillo, ha participado en 17 encuentros con el primer equipo, llegando a debutar en Primera División en el curso 2019/2020 con 23 años. De hecho, fue el guardameta titular en la última visita del CA Osasuna a El Alcoraz, un año después de su debut, también en la máxima categoría. En total, ha participado en siete encuentros en LaLiga Santander, ocho de Copa del Rey y dos en LaLigaSmartBank, además de 42 partidos como portero del filial rojillo", asegura el Huesca en su web.

Ziganda y las urgencias

Mientras, el Huesca está centrado en su partido ante el Oviedo de este domingo en El Alcoraz, en el duelo en el que Ziganda se volverá a medir al que fue su equipo hasta el curso pasado y durante tres temporadas. "Va a ser especial para mí. Uno no puede olvidar los dos años y medio que vivimos allí, que fueron muy intensos desde el inicio. Tanto personalmente como profesionalmente fueron dos años maravillosos tanto para mí como para mi familia y fue una experiencia muy enriquecedora", aseguró el Cuco, que prioriza la victoria sobre cualquier apartado sentimental para un Huesca necesitado de ese triunfo.

Ziganda: "Ante el Oviedo es un partido especial, pero no estamos sacando los puntos que nos gustaría y nos está costando ganar. Y sin estar mal, porque no estamos mal mal, no estamos bien para sacar los partidos. Los tres puntos tienen que ser nuestros"

"Eso está por un lado y por el otro está que afrontamos el partido con la necesidad de intentar sacar los tres puntos. Jugamos en casa ante un rival complicado y hay que saber separar unos sentimientos de otros. No estamos sacando los puntos que nos gustaría y nos está costando ganar. Y sin estar mal, porque no estamos mal mal, no estamos bien para sacar los partidos. Sabemos el rival que es, pero tenemos que ir con todas nuestras ganas. Los tres puntos tienen que ser nuestros", añadió el entrenador del conjunto oscense, que suma cuatro jornadas sin ganar, con una derrota y tres empates en los últimos cuatro duelos ligueros.