La SD Huesca busca recuperar la buena senda de las victorias tras cuatro empates y una derrota en las cinco últimas citas ligueras en un asalto más que complicado ante la UD Las Palmas, segundo clasificado y en ascenso directo. El equipo canario recibirá este sábado a los oscenses (21.00 horas) con una cuenta pendiente de la primera vuelta, cuando el conjunto aragonés acabó con la condición de invicto del equipo amarillo en El Alcoraz (1-0), en la decimotercera jornada de LaLiga SmartBank. De todas formas, el Huesca solo ha sido capaz de ganar un partido fuera de casa, en Oviedo el 12 de octubre, aunque el equipo canario es más fuerte a domicilio que en su feudo y el estadio de Gran Canaria se les da bien a los azulgranas.

El Huesca, sin Marc Mateu y Sielva, lesionados, y Juanjo Nieto, que no ha entrado en la lista por decisión técnica y por su paternidad en esta semana, buscará así dar la sorpresa para acabar con la mala racha que atraviesa, con cinco jornadas sin conocer la victoria, a pesar de que es consciente de la dificultad de la empresa al enfrentarse al segundo clasificado.

El conjunto oscense quiere revertir la actual situación en la que está metido ya que no atraviesa un buen momento de juego, y sobre todo de resultados, pues en las últimas cinco jornadas ha empatado en cuatro ocasiones y perdido otra lo que le ha alejado de la posibilidad de alcanzar la zona de promoción de ascenso. La consistencia que le hacía ganar en su estadio ha desaparecido y lejos de El Alcoraz sigue siendo un equipo frágil. Fuera de casa el Huesca quiere mejorar ya que le cuesta mucho puntuar.

Pocos cambios en el once

Para el partido ante el conjunto canario no variará mucho el sistema de juego del Huesca que basa su idea en ser un equipo bien armado defensivamente con el fin de no encajar goles y buscar algún contrataque por medio de los extremos, sobre todo con la rapidez y el desborde de Gerard Valentín por la banda derecha. No parece que vaya a haber muchos cambios en el once inicial del conjunto azulgrana ya que, cada vez más, su técnico, Cuco Ziganda, está perfilando un equipo en el que confía y apuesta como demuestra el que repitan la mayoría de jugadores, algo que antes no era habitual.

En la primera vuelta, el equipo altoaragonés planteó un encuentro defensivo ante el conjunto amarillo y aprovechó una de sus escasas ocasiones, con un gol de Carrillo en el minuto 14, un plan de partido que probablemente tratará de repetir ahora en el estadio Gran Canaria frente al actual segundo clasificado.

Las Palmas viene de ganar en casa, no sin sufrimiento, a un combativo CD Mirandés (2-1) y quiere defender su plaza de ascenso directo con una segunda victoria consecutiva como local, donde pretende hacerse fuerte, para igualar sus excelentes números que presenta fuera de casa como el mejor visitante de la categoría. Cuando el conjunto isleño salte a calentar este sábado, ya conocerá el resultado del Eibar, que recibe en Ipurua al Leganés, por lo que sabrá si tiene opciones de recuperar el liderato, que ostenta el equipo vasco con un punto de ventaja.

García Pimienta: "Espero un Huesca competitivo" El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, quiere que su equipo se acostumbre a ganar "para conseguir cosas importantes, un objetivo claro", sin citar expresamente el ascenso. El técnico del equipo amarillo espera encontrarse a un Huesca "competitivo, ordenado y disciplinado, como son los equipos de Ziganda", y confía en que sus jugadores vuelvan a generar "ocasiones claras como en el partido ante el Mirandés, al que costó muchísimo ganar", para sumar tres nuevos puntos.

Frente al Huesca, el entrenador del equipo amarillo, García Pimienta, recuperará al centrocampista francés Enzo Loiodice, recientemente renovado, quien fue baja la semana pasada por acumulación de tarjetas amarillas. El parisino recuperaría su sitio habitual en el once inicial por Óscar Clemente y en el mismo caso podría estar el congoleño Mfulu, asimismo renovado, ya recuperado de sus molestias musculares, por lo que opta a ocupar el lugar de Fabio González.

De resto no se esperan más novedades con respecto al equipo titular de la jornada anterior, en el que Marc Cardona tuvo que sustituir a última hora a Sandro Ramírez por una lesión muscular que se produjo en el calentamiento el delantero grancanario y que le tendrá de baja durante las próximas semanas. Además, el ariete no iba a jugar por la cláusula del miedo de su salida del Huesca en verano y Benito Ramírez, baja de larga duración, es la otra ausencia amarilla.

Alineaciones probables:

UD Las Palmas: Álvaro Valles; Álex Suárez, Saúl Coco, Eric Curbelo, Sergi Cardona; Loiodice, Mfulu o Fabio, Jonathan Viera; Pejiño, Marc Cardona y Moleiro.

SD Huesca: Andrés Fernández; Ratiu, Blasco, Jorge Pulido, Florian Miguel; Hashimoto, Cristian Salvador, Gerard Valentín, Joaquín o Timor; Juan Carlos; y Carrillo.

Árbitro: Iván Caparrós Hernández (Comité Valenciano).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 21.00.