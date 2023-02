La Sociedad Deportiva Huesca, en zona templada, se quiere aferrar al fortín de su estadio de El Alcoraz para recibir este domingo (14.00 horas) al Granada, uno de los principales aspirantes al ascenso a Primera división y que busca sumar su quinta victoria consecutiva. El conjunto granadino es, junto al Alavés, el mejor en la segunda vuelta y suma ya 15 puntos, después de su gran momento actual, mientras que el Huesca ha logrado 26 puntos en casa, donde solo ha perdido un encuentro, ante el Cartagena y en la segunda jornada, en agosto, con siete victorias y cinco empates.

El conjunto altoaragonés espera sumar una nueva victoria con el apoyo de sus aficionados y no dejar escapar los puntos en casa, donde se está mostrando fuerte, a diferencia de lo que ocurre lejos de su estadio. El partido se presenta en principio muy igualado y complicado para los dos equipos al ser el conjunto oscense fuerte en su campo y difícil de doblegar, mientras que el Granada es un serio aspirante al ascenso por lo que se presume que será un choque muy competido.

El conjunto azulgrana es de los equipos que menos goles encaja, como demuestra los 0.81 de media de goles recibidos por encuentro, y en su fortaleza defensiva espera construir sus opciones de victoria contra el conjunto nazarí que es el segundo que más marca de la categoría y el tercero que menos recibe. En el Huesca el defensa central y capitán del equipo Jorge Pulido volverá a la zaga azulgrana después de cumplir su sanción en detrimento de Rubén Pulido, que fue expulsado en la anterior jornada en el estadio de El Molinón ante el Sporting por ver dos tarjetas amarillas. También regresa Timor, que en Gijón no estuvo por problemas estomacales.

Con cuatro en la zaga

Cuco Ziganda tampoco podrá contar con uno de los fichajes del mercado de invierno, Javi Martínez, que ha sufrido esta semana una lesión muscular y muy probablemente su puesto lo ocupará el japonés Kento Hashimoto. Para el partido frente al Granada el entrenador del conjunto altoaragonés podría utilizar un sistema de juego diferente al que empleó ante el Sporting y volver a utilizar cuatro defensas y no con cinco ya que en casa no es tan defensivo.

Aunque en El Alcoraz el Huesca se muestra más fuerte y fiable que fuera, quiere cuanto antes salir del bache, sobre todo de juego en el que está inmerso. Y es que el equipo aragonés ha acumulado una victoria, cinco empates y una derrota en los siete últimos partidos ya que no acaba de consolidar el juego y los partidos que saca adelante son más por el ímpetu y el apoyo de su público que por el juego que realiza. Respecto de la alineación que puede presentar el técnico del Huesca es muy difícil pronosticar ya que cambia en todos los partidos de once titular, sobre todo desde el medio campo hacia adelante, entrando jugadores que tan apenas cuentan o que hace tiempo no jugaban como ocurrió en el último partido, por lo que apostar por un once inicial es complicado ya que en todas las jornadas hay muchos cambios.

El Granada, cuarto clasificado con 47 puntos de LaLiga SmartBank, llega a Huesca con el objetivo de lograr su quinta victoria consecutiva para poder asaltar definitivamente los puestos de ascenso directo a Primera, de los que le separan tres puntos, y en su mejor momento de la temporada tras superar a Ibiza (2-0), Andorra (2-0), Villarreal B (0-2) y Tenerife (2-0). Esto ha permitido al equipo entrenado por Paco López asentarse en la zona de las eliminatorias de ascenso y acercarse aún más a unos puestos para subir de forma directa en los que pretende acabar la jornada, siempre que sea capaz de prolongar en El Alcoraz su buena racha de resultados.

El otro gran objetivo de los rojiblancos en tierras oscenses es ratificar que no es casualidad ni flor de un día la mejoría mostrada en su anterior desplazamiento al feudo del Villarreal B, donde se reencontraron con un triunfo a domicilio que no lograban desde la primera jornada. Paco López recupera para el partido ante el Huesca al atacante Antonio Puertas, un jugador clave en sus esquemas que ha estado las últimas semanas de baja por molestias en la zona costal, aunque no podrá contar con el lateral diestro Ricard Sánchez, que se lesionó ante el Tenerife. Se mantienen en el dique seco los medios ofensivos Rubén Rochina y el zaragozano Alberto Soro, a los que se une como ausencia de última hora el meta portugués André Ferreira por un accidente doméstico sufrido durante la semana.

No habrá novedad en el cuarteto ofensivo de los rojiblancos, que formarán los polivalentes Óscar Melendo y José Callejón, el goleador Myrto Uzuni, 'Pichichi' de la categoría con 17 tantos y autor del 50% de los tantos nazaríes, y el flamante fichaje invernal del equipo, el israelí Shon Weissman.

Alineaciones probables

SD Huesca: Andrés Fernández; Ratiu, Blasco, Jorge Pulido, Florián Miguel; Kento Hashimoto, Cristian Salvador, Gerard Valentín, Joaquín; Obeng, Carrillo.

Granada: Raúl Fernández; Quini, Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Pol Lozano, Petrovic, Melendo, Callejón; Uzuni, Weissman.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité de Castilla-La Mancha).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 14.00.