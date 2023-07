Ángel Martín González, director deportivo de la SD Huesca, ha repasado este jueves los movimientos de su equipo en el presente mercado estival y se ha pronunciado sobre algunos de los nombres que suenan para reforzar a los de Ziganda de cara al curso 2023-2024, como el exazulgrana Kento, que apunta a regresar al club.

«En el caso de Kento está todo muy avanzado y estamos esperando un trámite burocrático, de visados, y en el momento que pueda viajará para aquí», ha indicado Martín González, consciente de la dificultad de enfrentarse al límite salarial con el que el Huesca cuenta este año a la hora de salir al mercado. «Está complicado y muy parado todo. Va muy despacio, con muchos problemas para conseguir llegar a nuestros límites salariales y poco a poco vamos haciendo cosas. Creo que estamos cumpliendo con las expectativas que nos marca LaLiga y lo que queremos», ha manifestado.

El director deportivo azulgrana considera que el equipo cuenta con una plantilla de garantías para afrontar la nueva temporada. «Tenemos el equipo bastante compensado, podemos empezar LaLiga mañana sin ningún problema», ha afirmado. «Es el límite salarial lo que más nos está incomodando de cara a cumplir los requisitos que marca LaLiga», ha agregado.

Igualmente, la operación salida parece no haber finalizado en el Huesca tras la baja de Marc Mateu. «No está fácil sacar jugadores y se habló con él, se le explicó la situación y hubo una oportunidad que él aceptó», ha argumentado Martín González. «Todavía nos queda hacer alguna salida y tenemos que intentar hacerlas cuanto antes para poder actuar con más tranquilidad», ha expresado el directivo oscense, consciente de que las bajas pueden conllevar altas en este mercado de verano. «Puede haber alguna salida más que podamos compensar de una buena forma con algún jugador», ha explicado.

La cantera está cobrando importancia para Ziganda, y jugadores como Hugo Anglada y Manu Rico han contado con minutos en los tres primeros envites de pretemporada del Huesca. «Están trabajando muy bien y siempre está habiendo en el campo dos o tres jugadores del filial. Eso nos da confianza y tranquilidad», ha valorado. «Han hecho partidos muy interesantes y estamos a muerte con ellos. No solo con los dos, sino con Espinosa, Diego Aznar... Luego, dará o no dará, pero que por ellos no quede», ha añadido Martín González.