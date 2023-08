La SD Huesca quiere hacerse fuerte en El Alcoraz, como ha ocurrido en temporadas anteriores, y para ello deberá ganar en casa este lunes ante un rival que no será fácil como el Tenerife, que quiere estar en la parte alta de la clasificación. El duelo comenzará a las 21.30 horas.

El empate cosechado en la primera jornada de la temporada en el campo del Burgos ha dado moral a los oscenses, ya que sumar un punto fuera de casa con las limitaciones que tiene ahora el equipo se considera un buen resultado en el inicio de una campaña que se prevé complicada por las limitaciones económicas que tiene el club.

Como no ha habido incorporaciones esta semana que pudieran afectar al juego de los azulgranas, no parece que vaya a haber cambios en la alineación que pueda poner en el once inicial el entrenador José Angel Cuco Ziganda ante el equipo tinerfeño.

Todo hace indicar que, a pesar de jugar en casa, la defensa con cinco jugadores será el sistema que seguirá utilizando el entrenador del Huesca, que quiere sumar puntos sea como sea aunque para ello haya que sacrificar el fútbol ofensivo, sobre todo en casa, que es donde la afición pide un juego más alegre y ofensivo.

En el centro del campo, la línea donde más necesita fichar jugadores y donde quiere reforzarse el entrenador hasta la llegada del japonés Kento Hashimoto, es posible que repitan los mismos futbolistas de la primera jornada.

Delante no parece que haya muchas dudas, ya que son fijos Gerard Valentín y, como hombre más en punta, Samuel Obeng, en quien todos confían para anotar los goles y por el que el entrenador de los azulgranas siempre ha apostado, teniendo opciones también los extremos Joaquín Muñoz y Enzo Lombardo.

La posible alineación del Huesca podría estar formada por Álvaro Fernández; Nieto, Rubén Pulido, Blasco, Jorge Pulido, Martos; Vilarrasa, Kortajerena, Sielva; Gerard Valentín, y Obeng.

El apoyo

El CD Tenerife vestirá en su visita a la SD Huesca de este próximo lunes una camiseta especial con un mensaje de apoyo a los damnificados por el incendio declarado en la isla desde el pasado martes, y que ha devastado ya más de 10.000 hectáreas en la isla.

A través de sus redes sociales, el club tinerfeño ha publicado este domingo un vídeo en el que da a conocer la serigrafía que lucirán los jugadores en sus camisetas de juego, con una silueta de la isla en color azul y un corazón blanco en su interior, y el lema «Fuerza Tenerife», que irá ubicado en el pecho, entre el escudo del club y el logotipo de la marca de ropa deportiva Hummel.

«Siempre la isla en la piel y en nuestros corazones. Mañana, en Huesca, más que nunca: Fuerza Tenerife», indicó la entidad blanquiazul en su cuenta oficial de Twitter.

Desde que se originó el incendio el pasado martes en los municipios de Arafo y Candelaria han sido numerosas las muestras de apoyo recibidas por el CD Tenerife en las redes sociales desde el mundo del deporte en general, y una de las primeras la protagonizaron los futbolistas del Valencia y de la UD Las Palmas al saltar al campo con camisetas y el referido lema «Fuerza Tenerife» en su partido del pasado viernes en el estadio de Mestalla.