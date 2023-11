En la SD Huesca hay optimismo tras los últimos resultados positivos cosechados por el equipo, y en especial tras el derbi que le enfrentó al Real Zaragoza en La Romareda, con la victoria de los oscenses, por lo que el entrenador, Antonio Hidalgo, quiere seguir en la misma dinámica ante el Real Valladolid. "Esto va de sumar, tenemos urgencia", dijo el preparador catalán, que puso el énfasis en que el Huesca, que suma cuatro jornadas sin perder y ocho de los últimos 12 puntos, logre su primera victoria de local y pueda salir por fin del descenso. "La situación es diferente a la de hace unas semanas. Vemos la luz en cada entrenamiento, en las ganas de darle la vuelta a la situación y no bajar el pistón de la exigencia que tenemos en nuestras cabezas. Deseamos con toda nuestra alma la victoria en casa, donde nos está faltando ese plus de intentar más cosas, de acabar más cosas. Ese deseo nos va a acercar a la victoria", reseñó.

El Huesca es, junto al colista Cartagena, el único que no ha ganado en su feudo en esta temporada, algo que quiere cambiar este viernes (21.00 horas) ante un Valladolid que tras un inicio irregular ya ha adquirido velocidad de crucero y que roza la zona de ascenso directo. "El derbi nos dio tres puntos y en Huesca lo palpas, lo sientes. Te dan una confianza grande pero son 3 puntos más que no nos pueden sacar de la exigencia y el nivel. Esto sigue y hay que seguir empujando y sufriendo: mañana pasará ante un equipo que tendrá mucho balón. Tenemos que estar concentrados", aseveró. Sumar y, si es de tres en tres puntos, "mejor", insistió este jueves Hidalgo en la previa del encuentro que mañana disputará su equipo ante el conjunto vallisoletano, porque además de tener esa urgencia por ganar también la tienen por "brindar una alegría" a sus aficionados en El Alcoraz.

El técnico del conjunto oscense no quiere que sus jugadores se desvíen de la dinámica que ahora llevan. “Ahora la situación es diferente y es ver las ganas en no bajar el pistón y desear la victoria en casa, por eso sólo pienso en ganar mañana, aunque aún nos falta acabar más cosas y hacer más, por eso hago énfasis en el trabajo de cada día, ya que eso te hace mejorar cuando llegan los resultados”, reseñó.

Respecto a mantener el equipo titular que lleva jugando en los últimos partidos, Antonio Hidalgo no dio pistas: “Todos los jugadores tienen que ir al límite y pongo en valor lo que hacen con y sin balón, y dejarse la vida e ir a más porque no sé cuál es el límite que tiene cada uno, porque eso está en la cabeza de cada jugador. Entiendo que todos quieran jugar y todos son importantes, y para este partido veremos cómo llegan algunos que acabaron tocados", analizó.

Sobre el Real Valladolid, Antonio Hidalgo comentó la dificultad que tendrán para ganar el partido porque aseguró que les va a exigir "mucho" y que no se pueden "relajar ni apartar del camino" que el que ahora están. "Tienen mucha gente de calidad que tendremos que contrarrestar y creer en nosotros para ver cómo podemos neutralizarlos y sacar nuestras armas para ganar y dar una alegría a nuestros aficionados, que aún no nos han visto ganar en casa en esta temporada”, concluyó.