La crónica del Espanyol-Huesca: La seguridad defensiva da un punto al Huesca (0-0)

El Espanyol firmó uno de sus partidos más grises en el Stage Front Stadium, contra el Huesca, que exhibió de nuevo seguridad defensiva, y el marcador no pasó del empate (0-0) en un duelo sin apenas ocasiones ni ritmo, más allá de algún acercamiento puntual en la segunda mitad.

Los catalanes perseguían el tercer triunfo consecutivo tras derrotar al Mirandés (3-0) y al Eibar (2-3), pero se estrellaron contra un rival, en buena dinámica, que demostró seguridad defensiva suficiente –sin brillar arriba– como para mantener el empate a cero en uno de los estadios más complejos de Segunda.

El Espanyol no corrió excesivos riesgos en los primeros compases del encuentro y apenas amenazó al portero Álvaro Fernández. Pese a que el dominio era del anfitrión. Sólo un disparo de Salvi Sánchez, al cuarto de hora, agitó el choque. Tampoco el Huesca ponía picante en un duelo sin estridencias.

El ritmo lento y pausado se imponía en el verde del Stage Front Stadium. Circulaciones lentas y pocas transiciones con peligro eran la dinámica del pulso. Las defensas de ambos conjuntos se mostraban sólidas, pero sus delanteros apenas aparecían. De todos modos, los catalanes ganaban más presencia en campo rival.

Una falta lanzada por Aguado a la media hora y las carreras de Salvi fueron los acercamientos más destacados de los periquitos, con escaso peligro. Estos primeros 45 minutos no fueron la mejor exhibición de juego del Espanyol de la presente temporada en su estadio ante un Huesca que no hacía méritos para romper el 0-0.

En la reanudación, los periquitos se aplicaron más en ataque. Braithwaite tuvo la ocasión más clara del choque en el minuto 56. El danés controló el balón con precisión y desarboló a la defensa visitante, pero Álvaro Fernández se lució bajo palos y evitó el primer gol de la tarde.

El meta volvió a aparecer en la siguiente acción tras un remate de cabeza de Cabrera. El Espanyol parecía calentar motores y apostaba más por cierta verticalidad. El cuadro oscense, más allá de acciones muy puntuales, ni pasaba apuros preocupantes ni tampoco se desplegaba en ataque.

Los pupilos de Antonio Higaldo demostraban solvencia defensiva suficiente para frenar a uno de los mejores ataques de Segunda División. Los hombres fuertes de Ramis arriba, Braithwaite, Puado y Lazo, que entró tras el descanso, no estaban inspirados. En el 88, una falta lanzada por Aguado supuso la última ocasión clara para los catalanes, pero el remate de Braithwaite se fue desviado. No era el día para los blanquiazules, que no lograron el triunfo en los cinco minutos de añadido.