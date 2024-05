Hidalgo: "El partido contra el Oviedo no es trascendental"

Antonio Hidalgo, entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, ha destacado este jueves que el partido del sábado contra el Real Oviedo es "muy importante, aunque no transcendental". En rueda de prensa el técnico del conjunto oscense ha vuelto a insistir una semana más en que su equipo tiene que ser "sólido" en defensa para no encajar goles y, sobre todo, ahora que ha visto reducida considerablemente la ventaja que tenía sobre la zona de descenso, que de ocho puntos ha pasado a tan sólo uno.

"Afrontamos este partido con ganas y, cuando pierdes, como nos ha pasado en los últimos partidos, le das vueltas para ver qué se ha hecho mal y vemos que se han ido por pequeños detalles que antes te favorecían y ahora no. Y te meten goles", ha explicado.

Para Hidalgo la victoria o la derrota es una línea "muy fina" y ha explicado que en unos partidos no se merece ganar y se gana y en otros se pierde cuando se ha hecho más. "Por eso debemos tener más solidez y concienciar a los jugadores y a todos de la importancia del partido del sábado", ha resaltado Antonio Hidalgo.

Al técnico del Huesca no le extraña que los equipos de la zona baja vayan sumando puntos y que hayan recortado la distancia con el Huesca, que lleva tres partidos consecutivos con derrota. "Es normal porque hay mucha igualdad y todos los equipos peleamos por algo. No creo que haya tanta diferencia con otras temporadas. Nosotros no estamos muy lejos de lo que hacíamos antes ya que hay pequeños detalles que marcan los partidos y por eso tenemos que jugar con valentía, ilusión, pasión y es el momento de ir al límite y con máxima exigencia", ha subrayado.

Sobre el Oviedo, ha comentado que ha sacado uno de nueve puntos en los últimos partidos y que, con sus dudas, intentará sacar los tres puntos porque es un equipo "con mucho talento". "Nosotros tenemos que ser "positivos, valientes y saber equilibrar lo mental y lo emocional sabiendo sufrir y confiando más que nunca en nosotros mismos", ha apuntado.

Jugar en El Alcoraz debe suponer, según el entrenador azulgrana, un apoyo muy importante para el equipo oscense: "Los aficionados saben lo que significa este club, esta camiseta y ahora con su ayuda tenemos que darle la vuelta a la situación y el sentimiento y la pasión que tienen todos ha de servir para empujarnos y que estén con nosotros".