Javi Martínez: "He sido feliz en el Huesca y quiero cumplir mi contrato en Osasuna"

Tras año y medio cedido en el SD Huesca por Osasuna Javi Martínez pondrá fin este domingo a su etapa azulgrana con el deseo de regresa al club rojillo y hacerse un hueco allí. «He sido feliz en Huesca, mi vida es más que solo fútbol y aquí lo he sido por cercanía con mi tierra. He estado muy cómodo en la ciudad», aseguró el centrocampista antes del último partido de Liga, el domingo ante el Levante en El Alcoraz. «Las decisiones no solo competen a los jugadores en el fútbol. En este sentido mi idea es regresar a Pamplona. Soy canterano allí y tengo un contrato en vigor que quiero cumplir y ese es mi objetivo», dijo el centrocampista, con dos años más en Osasuna, ya que tiene contrato hasta 2026.

«En lo personal estoy satisfecho, he cumplido los objetivos, he jugado bastante y he sido un jugador importante. En el primer tramo fui protagonista y en el segundo lo he hecho con efectividad. Noto que con respecto a la temporada pasada se ha dado un paso adelante y he conseguido hacer más cosas y sentirme futbolista de una manera que lo pueda percibir el resto», reseñó el jugador, que ha disputado 49 partidos en el Huesca y que ensalzó la figura de Antonio Hidalgo.

«Ha sido fundamental, ha dotado al bloque de una personalidad. Hemos sido un equipo reconocible con las ideas claras y esto parecía impensable», dijo sobre el técnico del conjunto oscense, que llegó en octubre para ocupar el sitio de Ziganda y ha logrado la permanencia para continuar un año más en ese banquillo.