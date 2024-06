Martín González: "En Zaragoza viví algo parecido cuando todo iba perfecto"

Esta temporada de la SD Huesca es una de las más complicadas que el club recuerda desde el ascenso del equipo al fútbol profesional, hace más de 10 años. A falta de dos jornadas para el final, el equipo oscense consiguió la salvación después de estar la mayor parte de la temporada cerca del farolillo rojo. Una de las personas que lo han vivido de primera mano ha sido su director deportivo, Ángel Martín González, quien ha realizado este miércoles una rueda de prensa en la que ha hecho un balance de la campaña 23-24.

En ella, ha comparado esta situación con la vivida durante su paso por el Real Zaragoza entre el 2014 y 2016: "En Zaragoza viví algo parecido, en otra situación, pero tuvo momentos difíciles y muy duras cuando todo iba perfecto. El primer año nos metimos en playoff y nos quedamos a cinco minutos de subir en Las Palmas. El segundo año íbamos terceros en Tarragona, perdimos 3-1, nos pusimos sextos y nos echaron a todos. Algo que tampoco tiene mucho sentido para mí. Han sido dos de las peores situaciones que he vivido en el fútbol", recuerda el director deportivo del Huesca.

Otro de los aspectos en los que se ha centrado González es en como queda el equipo después de las salidas tras finalizar la temporada: "Nos quedan 13 jugadores con la marcha de Kento, con lo que tenemos que fichar a 8 o 9 jugadores seguro", afirma. Respecto a esta cuestión, espera que este año el club sepa moverse mejor durante el verano para evitar los 30 movimientos del año pasado, entre entradas y salidas: "Es una cantidad demasiado alta para una plantilla. Espero que este año sea un poco más sencillo, que podamos manejarnos un poco mejor en el mercado y volvamos a ser un club que pueda tener atractivo para el jugador".

Respecto a su futuro, espera quedarse en el equipo, con un año de contrato aún vigente para el director deportivo: "A mí me queda un año de contrato y estoy bien en Huesca. Estoy cerca de mi casa, donde tengo la familia, y en principio no quiero cambiar absolutamente nada. A partir de ahí, las cosas no depende de mí. Si viene alguien y no le gusta lo que ve o lo que hay, habrá que coger otro rumbo. Ya veremos", explica González.