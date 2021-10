Llevo varios días tratando de quedar con usted para esta entrevista y realmente ha sido difícil. Vaya ajetreo lleva.

Siempre digo que somos personas que nos ocupamos del orden, pero que tenemos una vida desordenada. Parece una paradoja, pero es así. Nuestra agenda es la de las instituciones, empresas o entidades para las que tenemos que organizar actos y eso depende de la actualidad, pues hay cosas que surgen sin fecha.

Cuando escuchamos hablar de protocolo pensamos en los actos institucionales, la ubicación de las autoridades, el orden de intervención... pero abarca muchos más campos. - ¿De qué estamos hablando al referirnos a protocolo?

Como he dicho antes, también se trabaja en el ámbito privado. Nosotros construimos una imagen, somos los fontaneros de los eventos para que las cosas funcionen. Y, en realidad, no existe propiamente el protocolo institucional, pues no hay ningún acto puro institucional, ya que siempre en los eventos hay empresarios, deportistas, un entramado social, por lo que hay que combinar el protocolo institucional con la representación real que hay en la calle. De lo que se trata es de comunicar a través del ceremonial la estructura del acontecimiento de acuerdo con su naturaleza, construir mensajes y que la ciudadanía lo perciba, lo entienda. En el fondo es un servicio a la ciudadanía.

- ¿Su trabajo sería pues como el de un director de escena, por poner un paralelismo?

Sí, se parece al de un director de escena. La gente solo ve un público y el acto, mientras que nosotros vemos a los protagonistas, a los invitados, al público, a los periodistas a los que hay que facilitar el trabajo porque luego van a transmitir ese evento, al personal que trabaja en la sala, iluminadores, ordenanzas. Y todo hay que considerarlo antes de que empiece el acto. El público solo ve lo que pasa en escena, pero nadie repara de que hay un trabajo de producción previo.

-¿Y cómo se forma una persona en Protocolo y Ceremonial?

Yo estudié Magisterio en la universidad y después en la escuela diplomática. Hoy, ya hay grados de Protocolo en varias universidades. Se ha mejorado mucho y las nuevas generaciones salen muy formadas. Nosotros fuimos abriendo camino, pues al principio, en los pueblos les decías que iba a ir un consejero y no sabían qué era un consejero. De todas las formas siempre digo que mi madre ya me enseñó protocolo cuando al ir a la panadería me decía que preguntara quién era el último. Eso nos indica que quien lleva más tiempo en un sitio siempre irá delante. Y es que muchas cosas de la vida cotidiana forman parte del protocolo y no lo sabemos. Por ejemplo, los futbolistas salen los últimos, igual que el sacerdote en una misa, por lo tanto está claro que la máxima autoridad siempre interviene al final.

Acaba de recibir la Cruz de la Orden de Isabel la Católica de manos del Rey por sus servicios en el mundo del protocolo ¿Qué significa es galardón?

Es un honor, pero, a pesar de que los galardones se reciben con nombre y apellidos, yo lo he tomado como reconocimiento a mi profesión y a los colegas de profesión, y así se lo manifesté al Rey, al que se lo agradecí en nombre de todos mis compañeros. Y es que tengo claro que este trabajo no puede ser individual porque si no está destinado a fracasar, es un trabajo de equipo.