Ha costado un poco cerrar este encuentro. Me dijiste por teléfono que tienes la agenda más apretada que la ministra de Hacienda.

Es un momento de punta de trabajo. Estoy en varios proyectos y tengo una profesión en la que es difícil decir que no a algo y prever lo que te va a suponer, tanto de tiempo como mentalmente. He tenido varias presentaciones de eventos, estoy preparando la producción de ‘Tal vez seas Tú’, escrita y dirigida por José Luis Esteban, acabo de estrenar con Factory Producciones el espectáculo familiar ‘Los mundos de Amelia’… Muchas veces se junta todo y no te das ni cuenta.

"Cuando nos definen cobra demasiado peso la profesión de cada uno"

Actriz de teatro, guionista, productora... pero también conocida por formar parte del elenco de ‘Oregón TV’. ¿Te ha pasado que el público confunda tu personalidad con el rol que interpretas?

Tampoco soy una persona excesivamente popular. He ido por la calle con otros compañeros de ‘Oregón TV’ y la gente los reconoce, pero a mí no me suele suceder. De todas formas me da un poco de vértigo todo eso que has dicho: actriz, productora, guionista… ¿Soy actriz? Sí, soy actriz. ¿Productora?, ¿guionista?, por cuestiones coyunturales también. Creo que cuando nos definen cobra demasiado peso la profesión de cada uno, hay algunos oficios muy estigmatizados y eso impide que la gente se comunique sin prejuicios. Recuerdo que una vez fui a un campamento familiar con mi hija en el que estaba prohibido que los padres y madres dijeran a qué se dedicaban, para que las personas se relacionaran como tales. Sin el típico "¿eres actriz?", "oh, qué guay" (ríe).

Llevas casi quince años en el programa de televisión. ¿Qué ha motivado esa constancia?

En la tele puede parecer que estamos conviviendo todo el tiempo, pero no es así. Cuando voy a grabar, en una mañana igual hago ocho programas, dos meses de ‘Oregón TV’. Semanalmente, el espectador percibe que Yolanda Blanco presenta los musicales, pero no es tanta la vinculación. Ahora, el cariño, amor y respeto que tengo por mis compañeros, técnicos, actores y actrices, es brutal.

"La comedia es algo que utilizo constantemente en mi vida"

¿Por qué hablar desde la comedia?

Siempre me he considerado una actriz más dramática que cómica. En las escuelas de teatro me encontraba, navegaba y disfrutaba más con los textos dramáticos, pero al final el humor me encontró. La comedia es algo que utilizo constantemente en mi vida, en cualquier tipo de situación, incluso para ser asertiva. Creo que es una herramienta obligatoria, fundamental, para llevarlo todo. Y además es que soy muy feliz, muy feliz haciendo reír a la gente. Es algo que me emociona.

"La fuerza del público atraviesa hasta las mascarillas"

Teatro y mascarillas van ahora de la mano. ¿Cómo es esto de arrancar la carcajada a un público al que no le ves el rostro?

La primera vez que actué delante de gente en estas condiciones, y encima haciendo comedia, tuve una sensación de orfandad, como si no hubiera comunicación. Pero en el teatro el cuerpo cuenta, la mirada cuenta, el público es como un ente que te da siempre, su fuerza atraviesa hasta las mascarillas. Una puede ver cómo sonríen los ojos. Los ojos no mienten.

Ahora vuelven a ser obligatorias en el exterior. ¿Crees que han cambiado nuestra forma de comunicarnos?

No lo creo, estoy segura. Yo a veces hasta me he sentido protegida por la mascarilla. Al cubrirte parte de la cara, puedes estar más relajada a la hora de hacer una mueca sobre algo que no te interesa, en un momento incómodo o de contrariedad.

O sea, que en este mismo instante podrías estar haciéndolo.

Perfectamente (ríe). Cuando nos la quitemos del todo... a ver qué pasa.

¿Cómo valoras el trato a las artes escénicas durante la pandemia?

Tengo la sensación de que en los ámbitos más perjudicados, como el artístico, ha habido mucha empatía por parte de la gente. Y tengo la impresión de que el sector está en un momento muy prolífico, de mucha creatividad.

¿Te cuesta compaginar una profesión tan volátil con ser madre soltera?

Cuando decides ser madre soltera, parece que tienes que ser perfecta, que no puedes cometer errores. Mi hija tiene ahora diez años y a veces me pregunto cómo lo he hecho. Siempre he sido muy perfeccionista pero con la maternidad aprendí enseguida que los padres se equivocan igual que los hijos, y que yo también me iba a equivocar. Antes de tener el año, recuerdo que mi nena se me cayó del cambiador y se partió un diente de leche...

¿Esto me lo cuentas para que lo ponga en la entrevista?

Y si lo pones, ¿qué pasa?, ¿sería la peor madre del mundo? (Ríe). Ahora ya le han crecido y tiene una sonrisa perfecta.

Te vas todo el rato...

Sí. Bájame a la tierra, vamos a ser mundanos. ¿Recuerdas que te dije que me daban miedo las entrevistas?

¿Qué piensas del concepto ‘familia natural’ tan defendido por la ultraderecha?

Lo natural de la ultraderecha es que se apropie de conceptos que no son de nadie y son de todos. Existe la diversidad familiar, en todos los ámbitos. ¿Hay que encasillarlo todo? ¿Existe la ‘familia antinatural’?

¿Alguien fuera del mundillo con el que te gustaría compartir un sketch?

Yolanda Díaz. El sketch saldría horrible, pero me encanta cómo se expresa, el carisma que tiene. No obstante soy muy poco mitómana.