Séptimo día de huelga de los médicos y pediatras de Atención Primaria de Madrid. Un día más, se han concentrado ante la Consejería de Hacienda, que dirige Javier Fernández-Lasquetty en busca de salidas a una situación que se alarga en el tiempo sin visos de una solución inmediata. El sindicato AMYTS, convocante del paro, se queja de que siguen sin noticias de la Consejería de Sanidad y que han llamado al titular del departamento, Enrique Ruiz Escudero y no han obtenido respuesta. Aunque es la Consejería la que tiene "la capacidad de convocar", ante la falta de movimientos por parte de Sanidad, AMYTS señala que va a registrar oficialmente la petición de una "una reunión urgente".

El último encuentro tuvo lugar el pasado miércoles. La Consejería de Sanidad insiste en que es el comité de huelga el que ha roto "de forma unilateral" las negociaciones cuando prácticamente se había llegado a un acuerdo entre ambas partes. AMYTS lo niega y dice que los médicos piden "confianza, seguridad y un cambio real". Para eso, sostiene el sindicato, hace falta inversión, de ahí que este martes, nuevamente, se hayan concentrado ante la Consejería de Hacienda.

"Al consejero parece que no le importa que una compañera ayer viera a 70 niños, porque, desde hace meses está cubriendo tres consultas de pediatría", critica AMYTS

En declaraciones a los medios, la secretaria general del sindicato, Ángela Hernández, ha criticado a la Consejería por "no mover ficha" y ha asegurado que los profesionales "están sufriendo" y que la población "está atendida en cuanto a las urgencias" y sienten su respaldo. "Al consejero parece que no le importa que una compañera ayer viera a 70 niños, porque, desde hace meses está cubriendo tres consultas de pediatría. A nosotros sí nos importa", ha afirmado.

La portavoz de AMYTS se ha referido al titular de Sanidad a quien censuró no acudir a las reuniones. "Quien envía a las reuniones no nos consiguen explicar lo que más preocupa a los profesionales y es que, aunque haya un control de la demanda, que es necesario para dejar de romper profesionales, ¿qué pasa con el paciente número 35, 36, 37, 38...¿dónde se va a hacer esa asistencia y por quién?, porque los profesionales están ya muy cansados. Eso es a lo que no responde", ha señalado Hernández en alusión a las peticiones del sindicato.

MÁS ALLÁ DE LAS AGENDAS

El comité de huelga reclama un máximo de 31 pacientes por consulta de Medicina Familiar y Comunitaria, con el objetivo de dedicar un mínimo de 10 minutos por paciente, y 21 pacientes para Pediatría, para un mínimo de 15 minutos por niño. La Consejería, por su parte, ha ofertado establecer agenda de 30 pacientes en Medicina de Familia más cuatro citas de asistencia para casos no demorables, con diez minutos por paciente; y de 20 pacientes más 4 de casos no demorables para Pediatría, con 15 minutos por paciente.

Hernández ha explicado que ha llamado al consejero de Sanidad y éste no le ha cogido la llamada y ha insistido en que no se ha firmado ningún pre-acuerdo tal y como asegura la Consejería de Sanidad. "¿Qué quieren que hagamos?. ¿Una petición por escrito para que luego diga que no la hemos hecho como pasó con las urgencias extrahospitalarias?. Estamos a su disposición, pero empezamos a pensar que es un consejero puesto por la Comunidad de Madrid para dejar caer la Atención Primaria", se lamentó la portavoz del sindicato que mañana miércoles volverá a salir a las calles de Madrid en una marcha que se iniciará en la calle Sagasta, frente a la Consejería, y culminará en la Puerta del Sol.

10 minutos por paciente

Este martes la Sociedad Madrileña de Médicos Generales y de Familia (SEMG Madrid) ha expresado "su apoyo incondicional a las reivindicaciones" de sus compañeros y a la huelga que mantienen. Hace ya 20 años que desde la 'Plataforma 10 Minutos' se denunciaba "el deterioro que progresivamente se observaba en cuanto a la disponibilidad de tiempo asistencial efectivo de atención a los pacientes", afirma la sociedad científica.

El diseño de "sucesivos planes de mejora" por parte de los gobiernos de la Comunidad de Madrid no han supuesto "ni corregir la situación, ni mucho menos revertir su imparable agravamiento", advierten. En el momento actual, considera SEGM Madrid, las propuestas de la Consejería "no muestran ningún nivel de compromiso para con las reivindicaciones planteadas" y "se reducen a vagas promesas de limitar las agendas de los profesionales de Medicina y a indefinidas ofertas de reorganización de los excesos de demanda asistencial por parte de los pacientes, sin un respaldo documental fehaciente y sin una memoria económica que sustente las imprescindibles medidas a implementar para hacer frente a formas tan importantes de reorganización de los centros de salud".

"La proporción actual del gasto sanitario destinado a Atención Primaria no hace sino acreditar que se mantendrá la progresión imparable del deterioro de este nivel asistencial", dice SEMG Madrid

Para esta sociedad, la financiación suficiente de la Atención Primaria "debe convertirse en una prioridad absoluta" para la Comunidad de Madrid. Consideran que la proporción actual del gasto sanitario destinado a Atención Primaria (algo superior al 10 % y muy lejos de la cifra óptima del 25 %, precisan) "no hace sino acreditar que se mantendrá la progresión imparable del deterioro de este nivel asistencial".

Esta sociedad científica piensa que las condiciones actuales de trabajo en la Comunidad de Madrid "no resultan atractivas para los médicos que inician su formación especializada: bien no optan por la Medicina de Familia, bien abandonan la formación a mitad de camino, bien deciden no ejercerla al final del periodo de residencia, bien emigran hacia regiones o países con mejores expectativas".

Entre otros aspectos, SEGM Madrid indica que si se pretende mantener la oferta de asistencia sanitaria en turnos de tarde, "estos deberán hacerse atractivos a los profesionales a través de medidas de discriminación positiva (horarios compatibles con la vida personal, turnos de trabajo no limitados a horario vespertino, remuneración y condiciones laborales sensiblemente más atractivas, facilidades específicas para la formación y las ausencias reglamentarias…)".

Hartazgo en todo el territorio

En la misma línea, también este martes, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha mostrado su apoyo "a todos los compañeros de Atención Primaria que en las últimas semanas están convocando movilizaciones. CESM se queja de que, pese a las reivindicaciones en los últimos años, ha habido "falta de interés de las distintas administraciones por poner soluciones reales al problema" lo que "ha propiciado que los profesionales hayan decidido salir a la calle para reclamar una mejora de las condiciones laborales y, por consiguiente, de la calidad asistencial que se presta a la población".

CESM considera "clave" una limitación de las agendas para evitar que se fuerce a los profesionales a listas de más de 70 pacientes diarios

La Confederación indica que Atención Primaria necesita un presupuesto suficiente "para ofrecer salarios competitivos y dimensionar las plantillas de manera que sean eficientes y poder cumplir con su misión de prevención y vigilancia de la salud comunitaria". Del mismo modo, considera "clave" una limitación de las agendas que evite la sobrecarga asistencial que está forzando a los profesionales a listas de más de 70 pacientes diarios. Pide, además, tal y como ha señalado el Foro de Médicos de Atención Primaria, desburocratizar las consultas, descargando a los médicos de Familia y pediatras de toda tarea administrativa que no sea exclusivamente.