Estas son las predicciones del horóscopo para este miércoles, 1 de marzo, de los 12 signos del Zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Hoy resultará el momento ideal para comenzar un proyecto de trabajo, pero no acepte proposiciones dudosas. Su vida sentimental puede presentar matices difíciles y delicados.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

En asuntos profesionales no se salga del camino que conoce para buscar el éxito. Relaciones amistosas con sorpresas. Necesitará mucha comprensión en su vida sentimental.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Acaso haga cambios en su vida profesional buscando una mayor seguridad futura. Evite enfrentamientos en el ámbito familiar y preste mayor atención a lo que opinan los demás.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Le resultará difícil recibir respaldo en el entorno laboral, por lo que deberá contar con sus solas fuerzas. Recibirá una invitación que podría molestarle, pero se alegrará si la acepta.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Busque consejo apropiado en lo referente a un asunto de trabajo, pero además investigue usted por su cuenta cuanto sea necesario. Si viaja sufrirá posibles demoras.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

No se deje llevar por sus impulsos en un tema profesional o se equivocará. Por la tarde quizás no piense con la profundidad necesaria. No fantasee y enfréntese a la realidad.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Le encargarán una tarea difícil y molesta, pero generosamente recompensada. Disfrutará de intensa vida social, pero evite discusiones sobre cuestiones económicas.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Procure finalizar todas sus tareas pendientes. En sus relaciones sociales todo se desarrollará conforme a sus deseos si evita discusiones poco convenientes.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Aunque el día empezará con gran rendimiento en el trabajo su actividad se irá debilitando poco a poco. Si un familiar se siente ofendido déle tiempo para que recapacite.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Si se dedica de lleno a su trabajo los resultados que obtenga serán muy satisfactorios. Hoy será un día con muchas visitas, llamadas y noticias. Relaciones afectivas gratas.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Se sentirá desanimado con un tema profesional, pero no debe darse por vencido. Buen momento para actividades hogareñas. Salir por la noche representará importantes gastos adicionales.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

No se deje pisar terreno en el plano profesional y sepa mantener su autoridad. El amor será hoy tema fundamental. No se precipite a gastar su dinero por mucho que le presionen.