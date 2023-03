La bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar 2022 dio la vuelta al mundo en pocos minutos. El actor se convirtió en el principal protagonista por una desafortunada acción que causó un gran revuelo en directo y a través de las redes sociales.

¿Cuál fue la razón de este acto? Un desafortunado chiste acerca del físico de su mujer, Jada Pinkett Smith. Desde entonces, se puede decir que el intérprete ha sido víctima de un brutal cambio físico hasta su última aparición en 'Hacia libertad', una película de Antoine Fuqua con la que Will Smith reapareció.

El cambio de vida de Will Smith

Antes de hablar del cambio físico de Will Smith, es necesario observar el giro de 180 grados que ha sufrido su carrera. El actor ya no es el mismo que eran antes ni cuenta con la relevancia en la gran pantalla que tenía antes de propinar la bofetada.

Sin embargo, poco a poco esto está cambiando, siendo el protagonista de Soy leyenda 2, película que se encuentra en estos momentos en pleno proceso de pre producción.

Ahora sí, centrémonos en Will Smith y su cambio físico: si has visto Emancipation (Hacia la libertad en España), te habrás dado cuenta de que su caracterización nos deja a un Will Smith que nunca antes habías visto. Una imagen mucho más madura, propia de una persona de casi 60 años. No obstante, interpretaba a un esclavo que huye de una plantación tras haber sido azotado, por lo que su estado físico es lamentable. ¿Qué te parece? ¡Menudo trabajo hizo el equipo de maquillaje!