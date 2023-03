El fabricante de armas noruego Nammo, ha explicado a través de su CEO, Morten Brandtzæg, en una entrevista con 'Financial Times', que la base de datos que ha instalado TikTok cerca de su fábrica consume más energía y que les perjudica en la fabricación de armas y munición que se les requiere para la defensa de Ucrania.

Las grandes compañías de la industria tecnológica cada vez precisan de mayores bases de almacenamiento de datos debido al constante aumento del tráfico en redes, y ya son muchos los expertos que las bases de ciertas compañías están afectando a otras industrias, como sucede ahora en Noruega.

"Estamos preocupados porque vemos que nuestro crecimiento futuro se ve desafiado por el almacenamiento de vídeos de gatos", contaba el CEO de Nammo en la entrevista. Explicaba que actualmente la demanda de cartuchos es hasta 15 veces superior a la normal, debido a la guerra latente entre Rusia y Ucrania. Explica que el país invadido, por ejemplo, ha requerido un aumento de 6.000 cartuchos diarios a los 65.000 que piden ahora, y que no se ven capaces de hacer frente a esta demanda.

¿Hay alguna solución posible?

Aparentemente no. Así lo explica la encargada de la red eléctrica en esta zona de Noruega, la región de Raufoss, puesto que la empresa armamentística no tiene ninguna prioridad en cuanto al consumo eléctrico frente a otras empresas. Dicen que el sistema de reparto de la electricidad es, básicamente, por orden de llegada, y que lo negociado con TikTok ya está prometido y no se puede modificar. Aseguran que tampoco les sobra capacidad energética para aumentar el suministro a Nammo.

Uno de los portavoces de la empresa encargada del suministro eléctrico ha explicado que la única solución sería esperar, pues si la empresa armamentística requiere un aumento en el suministro, esto "llevará tiempo", puesto que la red necesita ser reforzada.

Sospechas del CEO

Cuando le preguntaron si creía que era coincidencia que en este caso, una empresa de propiedad china estuviera "frenando" la expansión de una compañía de defensa, mostró serias dudas. "No descarto que no sea pura coincidencia que esta actividad esté cerca de una empresa de defensa. No puedo descartarlo", contestó.

Por su parte, TikTok, ha preferido no pronunciarse al respecto.

Brandtzæg dejó también unas declaraciones un tanto alarmantes, queriendo explicar que es prioritario que se les aumente el suministro energético en los próximos años: "La industria crítica debe tener acceso a la energía. No creo que sea algo puntual, sino una tendencia para el futuro".

Además, la presencia de TikTok en esta zona no va a disminuir, sino todo lo contrario, pues han presentado un proyecto de aumento de bases en esta región para 2030.

Esto se debe a que Noruega tiene un gran excedente de energías renovables, lo que abarata enormemente el precio de la electricidad, y a que sus bajas temperaturas hacen que apenas sea necesario gastar en sistemas de refrigeración para los ordenadores.

Sin duda, es un problema que lejos de tener solución, parece que se irá complicando cada vez más, como ya está ocurriendo con otros gigantes de Internet como, por ejemplo, Microsoft en Londres, donde a causa del gran consumo de electricidad por parte de ciertas compañías van a tener problemas de abastecimiento para la red eléctrica de las vivienda en los próximos años.