Estas son las predicciones del horóscopo para este viernes 21 de abril, de los 12 signos del Zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo a 19 abril)

En el plano profesional conseguirá hoy el apoyo que no pudo lograr antes. No mezcle negocios y diversión. Disfrutará a tope de un excelente panorama sentimental y afectivo.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Aunque sus perspectivas laborales van mejorando aún tendrá que esperar para lograr el éxito que anhela. Una charla con un íntimo le abrirá nuevas perspectivas sobre usted mismo.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Esté alerta, porque en su trabajo, ser demasiado crédulo podría hacerle caer en una trampa bien preparada. Su vida social puede verse afectada por pequeños problemas pasajeros.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Si desea triunfar en su trabajo ante todo no deje de intentarlo, ya que le acompañará la suerte. No se muestre arrogante con las personas cercanas si no comulgan con sus ideas.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Su energía creativa estará hoy en un momento inmejorable y debería sacarle provecho. Salir con amigos en busca de diversión le resultará enormemente estimulante.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Tendrá grandes logros en su profesión, pero huya de compartir los detalles y de preguntas insistentes. Es importante que un amigo conozca sus sentimientos sobre su relación con él.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

En su trabajo los acontecimientos le demostrarán que estaba acertado. El día será altamente favorable para la vida social. También el amor y los viajes se verán favorecidos.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Trate de no equivocarse en temas legales. Después de un tira y afloja, el apoyo que buscaba lo recibirá de un pariente. Buen ambiente familiar aunque un niño puede mostrarse rebelde.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Tendrá las manos atadas en lo tocante a un tema profesional, pero no se precipite ya que el tiempo será su aliado. Sea franco con sus íntimos y ellos le responderán como desea.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

A través del trabajo conseguirá ganancias económicas y nuevas oportunidades sociales. En el terreno afectivo evite todos los factores que puedan suponer discordia.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Se sentirá motivado en un alto grado para alcanzar todos sus objetivos laborales. No será buena idea abusar de su crédito si sale. Mejor pase una agradable velada familiar.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

En su trabajo, no pierda el tiempo tratando de convencer a los demás de sus ideas y póngalas en práctica sin esperar a nadie. Por la noche evite los excesos de cualquier tipo.