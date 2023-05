¿Cuándo llega la hora de jubilarme? Esta pregunta pasa por la mente de muchos trabajadores conformen van cumpliendo años y se acercan a la edad de jubilación en España. En nuestro país, en 2023 una persona puede jubilarse cuando tenga 65 años. Pero debe de tener un requisito para poder hacerlo, acreditar más de 37 años y 9 meses de cotizaciones. En caso de tener menor años cotizados, no te podrás jubilar hasta haber cumplido 66 años y 4 meses.

Si no se llega a la cifra de cotización, la jubilación anticipada no puede solicitarse hasta haber cumplido los 64 años y 4 meses. En lo que respecta a la jubilación anticipada voluntaria, la persona debe haber cumplido los 63 años y tener un mínimo de 37 años y 9 meses cotizados. Si no se alcanza dicha cifra, la jubilación anticipada no puede solicitarse hasta haber cumplido los 64 años y 4 meses.

Si estás pensando en la jubilación anticipada, la Seguridad Social aplicará unos coeficientes reductores que van a depender de los años cotizados y de los meses que adelanten su retiro sobre la edad de jubilación. Antes de tomar esta decisión, es conveniente calcular cómo te va a afectar económicamente.

Resumen de las reducciones

Habiendo cotizado menos de 38 años y 6 meses, un 21%.

Habiendo cotizado entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses, 19%.

Habiendo cotizado entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses, 17 %.

Habiendo cotizado más de 44 años y 6 meses, 13%.

El requisito para poder optar a una jubilación anticipada es tener cotizados un mínimo de 33 años. En nuestro país, un trabajador debe de haber cotizado un mínimo de 15 años, habiendo trabajado al menos dos años dentro de los últimos 15 anteriores al retiro.