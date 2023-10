El Banco de España mantiene con frecuencia un control exhaustivo sobre algunos ciudadanos para que no hagan operaciones sospechosas. En muchos casos, esto se debe a la detección de dinero falso, devolver recibos o elegir claves para las cuentas. Por lo tanto, hay que cuidar una serie de acciones para que no nos cierren nuestra cuenta bancaria. El organismo monetario ha lanzado un serio aviso sobre algo que muchas personas llevan a cabo y que afecta directamente a los cortes de luz o agua.

El problema de devolver los recibos

Lo más normal es tener domiciliado diferentes recibos o servicios en la cuenta del banco. Sobre todo, los relacionados con el hogar ya sea el agua, la luz o el teléfono. Aunque la forma de pago de estos puede ser muy distinta, ventanilla, internet o teléfono al recibir la factura, la mayoría de los ciudadanos tienen los recibos domiciliados. Esto resulta más cómodo, ya que se cobran directamente de la cuenta bancaria y no hay que estar pendiente de recibir las facturas.

En relación con este tema, el Banco de España ha lanzado un impactante mensaje para todas aquellas personas que devuelven los recibos por alguna razón. Hay que tener en cuenta que devolverlos es totalmente legal, cuando recibes un certificado existe la opción de retornarlo, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo.

A la hora de devolver los recibos, por ejemplo el del agua o la luz, se debe explicar cuál es el motivo por el que lo haces. Si no es así, puedes llegar a tener un serio problema. Si quieres restituir porque hay un fallo en la cantidad, lo aconsejable es llamar al proveedor en cuestión. Una vez verificado el error, se te informará de que no puedes devolver el recibo y te descontarán la diferencia en la siguiente factura. Si no hay una gran diferencia de dinero, esta es la mejor opción, pero, si la hay, lo mejor es reclamar la devolución total en la presente factura.

En cambio, si quieres devolverlo por falta de liquidez y prefieres abordar el pago más adelante, debes de tener en cuenta que no es una explicación aceptable y el proveedor te puede dejar sin servicio. Si este recibe la notificación de que has devuelto el recibo y no hay ningún error, lo normal es que se te corte la asistencia hasta que hagas el pago.