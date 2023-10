Un café antes de ir al trabajo. Otro a media mañana. Y alguno después de la siesta o a media tarde. Tomar café se han convertido en una rutina indispensable para muchas personas a la hora de afrontar un nuevo día laboral. El tipo depende del gusto de cada persona: hay gente que lo prefiere largo, otros con mucha leche y para algunos tomarlo con azúcar y hielo es indispensable. Cada persona lo toma a su gusto, pero detrás del descafeinado hay una sensación que seguro has notado: notar síntomas de que la cafeína corre por tu sangre.

Para muchos es un pequeño placer con el que sobrellevar el trabajo, los estudios o cualquier otra actividad rutinaria. Algo a lo que no le prestamos demasiada atención es el tipo de café que te sirven en un bar. La cuenta de TikTok, King's Tavern Mataró, ha publicado un post advirtiendo de que muchos restaurantes sirven café normal cuando se pide un descafeinado. El creador de la cuenta ha recreado una situación entre dos camareros, algo muy común en el mundo de la hostelería.

Una situación de lo más común

"¿Me puedo llevar yo los cafés? Recuerda que uno es descafeinado". "¡Ostras! No me he acordado, pero tranquilo, no se enterará. Tú sírvele café normal y ya verás como no se entera", responde el otro. El hostelero advierte de que muchos locales han normalizado dicha postura. "Esta situación es más común de lo que a mí me gustaría. Hay muchos bares que pides un café descafeinado y te sirven uno con cafeína pensando que lo tuyo es algo psicosomático, que si te lo tomas no te vas a enterar".

Numerosos usuarios de esta conocida red social han dado su opinión de esta mala práctica. "Pues mi madre lo pide siempre sin cafeína porque tiene la tensión alta, le hacen el lío y puede irse al hospital fácilmente", advierte una persona. Otros han querido dejar su propio truco para diferenciar un café de otro a la hora de servirlo. "Hay que poner la cuchara al revés", comenta. A lo que el hostelero responde: "Exacto, gracias. Esta es una de las cosas que hacemos para poder diferenciarlos". Otro usuario también ha querido poner su granito de arena. "A simple vista los distingo, pero por si acaso siempre pongo una galleta o caramelo cerca de la cucharilla".

Compañeros de gremio también se han hecho eco. "Trabajo en hostelería y eso lo llevamos a raja tabla y en otros bares les he dicho que me lo cambien si no me lo ponen descafeinado, ya que no puedo...". "Por suerte hay sitios donde aún se respeta, como en tu trabajo. Yo tengo que tener mucha confianza a la hora de pedir ciertas cosas", dice el camarero.