Salvo que ocurra algo muy inesperado todavía quedan unos cuantos años hasta que Leonor de Borbón, Princesa de Asturias, sea proclamada Reina de España. La primogénita de Felipe VI y Letizia Ortiz acaba de cumplir 18 años, ya ha jurado la bandera y la Constitución y se encuentra en la Academia General de Zaragoza cursando sus estudios militares de cara a ser la capitana general de los tres ejércitos.

Leonor, en estos últimos meses del año, ha tenido la agenda institucional muy apretada y ha certificado su condición de heredera de la corona española, lo cual es de una grandísima importancia tanto para ella como para toda España.

Las bases de su futuro reinado ya se han establecido y, aunque es verdad que en circunstancias normales accederá al trono de la nación dentro de muchos, muchos años, una duda histórica ha surgido últimamente y es con qué nombre reinará Leonor.

En el caso de su padre o de su abuelo estaba claro que iban a ser Felipe VI y Juan Carlos I, pero en el caso de Leonor hay que remontarse a la Edad Media para obtener la respuesta.

En 1479 existió una reina que era Leonor de Navarra, lo que invita a pensar que Leonor de Borbón reinará como Leonor II, pero no es así, tal y como desveló el programa 'Fiesta'.

La razón es que aquella Leonor solamente fue reina de Navarra y no de Castilla. Al no ser reina de toda la nación española no es la primera que lo hará legalmente sobre toda la extensión de España. Por lo tanto, Leonor se llamará Leonor I cuando llegue al trono sustituyendo a su padre.