El sueño es uno de los peores enemigos a los que se enfrenta un conductor cuando sale a la carretera. Cuando tenemos un viaje lo normal es alquilar un apartamento o ir a un hotel para pasar nuestra estancia, aunque también existe la opción de alquilar una caravana y acudir a las zonas dedicadas para estos vehículos donde se puede dormir.

Pero si no te has decantado por ninguna de estas opciones, quizás te estés preguntando si podemos pernoctar dentro de tu propio coche. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la somnolencia interviene directa o indirectamente en entre el 15 y el 30% de los accidentes de tráfico en España.

Los efectos del sueño no solo se manifiestan por la noche, sino que son muchos los accidentes que tienen lugar durante el día, especialmente en el sector profesional donde las personas pasan muchas horas al volante.

¿Se puede dormir en el coche?

Dormir en el coche no está prohibido en España, y podrás hacerlo siempre que cumplas con algunas normas. Tu coche debe de estar aparcado correctamente, sin molestar a nadie y en una zona en la que se permita el estacionamiento de vehículos. Además, los papeles (seguro e ITV) deben estar en regla por si cualquier Agente de la Autoridad los solicitase.

La "acción" de dormir se debe realizar en el interior del vehículo, ya que se puede pernoctar. Lo que está prohibido es acampar, esto suele implicar la colocación de toldos, meses o tiendas de campaña y no está permitido acaparar más espacio de lo que ocupe tu coche.

Sobre si es posible dormir o no dentro del doches, la DGT recoge lo siguiente: "Mientras un vehículo está correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo, no es relevante que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior”.