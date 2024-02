Este 14 de febrero está marcado en rojo en el calendario de los grupos de comunicación de nuestro país y algunos de los telespectadores. ¿El motivo? Se trata de la fecha límite para que desaparezcan definitivamente aquellos canales en calidad estándar (SD) y se asienten de una vez por todas sus equivalentes en alta definición (HD). Esta transición, de la que los principales canales ya fueron partícipes hace más de una década, solo afectará al 2% de los televisores en España, según datos del Gobierno.

Para los usuarios de aquellos aparatos que no funcionen en el formato actualizado, y que, por tanto, quedarán obsoletos, las alternativas principales pasan por cambiar de televisor o instalar un decodificador. No obstante, existe una tercera vía que no solo permitirá seguir disfrutando de los principales programas que estos espectadores han consumido hasta la fecha, sino que convertirá una televisión convencional en una 'Smart TV' con acceso a internet y a las principales plataformas de 'streaming'.

Convertir lo convencional en 'smart'

Otra alternativa económica, quizás menos que la anterior, pero igualmente útil, será la de recurrir a herramientas como el Amazon Fire TV Stick o el Google Chromecast. En ambos casos, estamos hablando de dispositivos que se conectan en el puerto HDMI del televisor y, mediante la conexión a una red wifi, convierten un aparato obsoleto en una 'Smart TV'.

De esta manera, no solo se consigue tener acceso a plataformas como Netflix o HBO pese a que la 'tele' no tenga capacidad de conexión red de fábrica, sino que se pueden descargar las aplicaciones de canales a la carta. Tanto RTVE como Atresmedia o Mediaset ya cuentan con 'apps' dentro de las cuales acceder a sus contenidos y, cómo no, a sus emisiones en directo.

Eso sí, cabe destacar que en el caso de querer recurrir a esta vía, tendrán que tenerse en cuenta factores como una buena conexión de red inalámbrica y, lógicamente, que el televisor cuente con un puerto adaptado para introducir el dispositivo en cuestión.

Decodificador

En caso de que instalar un dispositivo como el descrito suponga un inconveniente por las limitaciones en el sistema de red o cualquier otro motivo, siempre se puede recurrir al decodificador tradicional. Para que este funcione a partir del día de San Valentín, basta con que cuente con el receptor estándar DVB-T ('Digital Video Broadcasting-Terrestrial') y que sea capaz de ejecutar el flujo MPEG-4. Además, como en el caso del dispositivo anterior, su precio suele oscilar entre los 20 y lo 30 euros, por lo que supone una opción mucho más económica que la compra de un nuevo televisor.