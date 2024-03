Javier Ruiz avisa de lo que puede pasar en Semana Santa: "¿Me están tomando ustedes el pelo?

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, miles de españoles apuran los días para elegir destino de cara a sus próximas vacaciones. Ir al pueblo, acudir a disfrutar de un baño en la playa o desconectar de las grandes ciudades con una visita a la montaña son algunos de los principales planes por los que se decantan miles de personas. Si todavía no sabes a donde ir, te debes dar prisa en elegir un destino porque los precios de los hoteles se han disparado con motivo de estas fechas.

El especialista económico de la Cadena Ser, Javier Ruiz, ha querido mandar un serio aviso sobre lo que puede suceder esta Semana Santa. Para el propio economista, lo que está por venir es una auténtica "tomadura de pelo" para todos los españoles. Ruiz ha advertido de un encarecimiento en el coste de los hoteles: "Se están disparando los precios y la subida que se aprecia desde el pasado mes es brutal".

El periodista ha querido incidir en que "los precios han subido un 11,5% respecto al último mes" y ha querido definir a este fenómeno como una "clavada". Además de esto, añade un razonamiento sobre la situación del mundo de los hoteles en la actualidad. "Las grandes cadenas vienen anunciando subidas en marzo, mes en el que comienza la Semana Santa", ha admitido antes de hablar sobre su lectura teórica de los acontecimientos.

"Tras la pandemia, los hoteles se han encarecido de manera desorbitada. Su precio ha subido más que el resto de servicios hasta ser los responsables del 15% de la inflación", ha explicado el economista de la Cadena Ser. "La perdida de competitividad no es cosa de los salarios, sino de algunos márgenes de empresas hoteleras", ha apuntado antes de lanzar una afirmación muy directa para todo el mundo.

Javier Ruiz ha afirmado que "viene una clavada histórica porque hay una inflación oportunista". Esta subida en los precios también afecta a otros aspectos de las vacaciones como elegir el transporte público: "En el último mes, han subido precios de metro y tranvía un 16,6% en un mes". Pero estos no han sido los únicos medios de transporte en los que ha subido el coste del billete: "Si uno vuela a España, las aerolíneas han encarecido un 8,6%. Casi sale más barato volar al extranjero porque la subida es solo del 7%". Esta situación económica que está viviendo nuestro país la ha querido denominar de la siguiente manera: " "En economía esto lo llamaríamos: 'Oiga, me están tomando ustedes el pelo'. Pero no queda tan técnico. Esto es inflación oportunista".