La iluminación que guía hasta el primer trabajo

“Un antiguo profesor, con el que obtuve la formación básica en electricidad, me comentó esta oportunidad que me permitía trabajar y continuar formándome. Me apunté y fue todo un éxito, adquirí muchos conocimientos, desde la instalación y el montaje hasta el trabajo en equipo”.

El que habla es Cristian Vaca González, madrileño de 28 años, y la oportunidad que comenta se la brindó Hispaled, una empresa española dedicada a la fabricación nacional e instalación de soluciones integrales de tecnología LED aplicadas al alumbrado público y privado, al sector hortícola y las pantallas de información.

Hispaled está calificada como empresa de inserción desde 2018, y su objetivo es generar oportunidades de empleo para el colectivo de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Y lo hace a través de puestos en la propia empresa, combinando formación y trabajo para conseguir su integración posterior en el mercado laboral.

Triple impacto positivo

En 2022, Hispaled unió fuerzas con Fundación Repsol, que es pionera en apostar por la inversión de impacto en España, apoyando el crecimiento de empresas que generen un impacto positivo en la economía, la sociedad y el medioambiente.

Para Javier Torres, director de Repsol Impacto Social de Fundación Repsol, “Hispaled es un ejemplo claro de una empresa que genera un triple impacto positivo: social, al impulsar la formación y la integración laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad; medioambiental, al mejorar la eficiencia energética de los sistemas de iluminación reduciendo las emisiones de CO 2 y, económico, al ser una empresa rentable, competitiva y en crecimiento”.

“Gracias a este proyecto innovador y diferencial, jóvenes como Cristian han podido formarse y encontrar un nuevo trabajo. Un total de 26 jóvenes han formado parte de Hispaled con una tasa de éxito del 85%”, indica Javier Torres. “Desde Fundación Repsol nos sentimos muy orgullosos de ello, el compromiso para impulsar una economía más inclusiva con las personas y respetuosa con el medio ambiente es mutuo”.

El equipo de Hispaled está formado por trabajadores jóvenes en riesgo de exclusión. / .

De 1 a 3 años de preparación

Hispaled cuenta un programa de inserción laboral para jóvenes, que dura de 1 a 3 años apoyado en un proceso continuo de formación acompañado por entidades sociales.

A los jóvenes se les contrata y se les prepara mientras desarrollan una actividad asociada a la fabricación, instalación o reparación de soluciones LED. Estas soluciones se aplican en sistemas de alumbrado público, en el sector de la horticultura y también en pantallas de información, que se utilizan para transmitir datos prácticos y también para visualizar publicidad.

Además, pueden acceder por primera vez al mercado laboral, con un proceso de acompañamiento para su crecimiento personal y profesional. Se formarán, e incluso titularán, mientras trabajan para desarrollar una carrera profesional en el mundo de la tecnología LED, la electricidad y la electrónica.

Del alumbrado a los cultivos

Hispaled cuenta actualmente en España con más de 60 concesiones de alumbrado que se reparten por 600 municipios del territorio nacional. Y, por la mayor eficiencia de esta tecnología de iluminación, estas concesiones llevan aparejado un ahorro de hasta 120.000 toneladas de emisiones de CO 2 .

La localidad asturiana de Colunga es una de las 60 concesiones de iluminación de Hispaled. / .

Pero la empresa española no solo trabaja la iluminación pública y vial, porque también aporta soluciones lumínicas para el control y crecimiento de los cultivos, que se complementan además con sensores y automatización para optimizar el desarrollo de las plantaciones.

Las pantallas led suponen otro pilar en la actividad de la compañía, y pueden ser de exterior, interior, para escaparates, tiendas… La oferta reúne desde paneles de gran formato hasta videowalls, pantallas en comercios, restaurantes, gasolineras y fachadas de edificios corporativos, entre otras cosas.

Desde 2022 Hispaled cuenta con una línea de trabajo orientada a las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, sector de gran empleabilidad entre los jóvenes. Este proyecto de Fundación Repsol e Hispaled es una apuesta por una sociedad más sostenible al tiempo que impulsa la carrera profesional de jóvenes en situación de vulnerabilidad.