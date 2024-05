El bonito regalo que recibió la princesa Leonor en su día grande en Zaragoza

El pasado martes veíamos a la princesa Leonor enfrentándose a tres encuentros en diferentes localizaciones de la capital aragonesa. La Medalla de las Cortes de Aragón, el título de Hija Adoptiva de la ciudad de Zaragoza y la Medalla de Aragón, hacen alusión a los tres símbolos oficiales que ha recibido y que hacen referencia a la que ha sido su casa durante este año, sin embargo, también ha sido obsequiada con un detalle que rinde homenaje a la ciudad y que todos podemos adquirir en tienda.

"Lo que he vivido aquí supera con creces lo que pensaba hace diez meses, me he sentido como en casa, acogida y acompañada en una tierra que siempre formará parte de mi vida" son unas de las palabras de agradecimiento que la princesa ha expresado en honor al municipio que la ha acogido durante su periodo de formación militar que se extenderá hasta el 3 de julio.

Reconocimientos de Zaragoza y Aragón para la princesa Leonor /

Además del bastón de mando de la ciudad, que en su momento también lo adquirió el rey Felipe VI, entregada por la alcaldesa al entrar al Ayuntamiento de Zaragoza y la Medalla de las Cortes en el Palacio de la Aljafería, Natalia Chueca ofreció a la hija de los reyes una pulsera de la Virgen del Pilar.

La princesa Leonor firma en el Libro de Oro de Zaragoza. / Ayuntamiento de Zaragoza

Acostumbradas a ver la cinta de tela de la patrona de la capital de Aragón, el modelo que recibió la futura monarca está formado por la silueta de la virgen unida por una correa que está en venta en una joyería de la ciudad.

Se puede comprar online

Disponible en varios colores, la pulsera de la Virgen del Pilar de Leonor es la que cuenta con la cuerda en nylon náutico azul Klein y la figura de plata envejecida de primera ley. Una de sus principales cualidades es que resulta muy resistente. Su cierre es mediante un nudo corredizo que permite ajustarse a la medida. La silueta tiene la medida de: 25mm X 11,5 X 3,5. La pieza no está disponible en stock, pero se puede pedir online en Joyeros Monge estimando que el tiempo aproximado de entrega no es superior a 15 días.

Una de las pulseras de la Virgen del Pilar de Monge / MONGE JOYEROS

Además de la versión que porta la princesa, esta marca de joyería dispone de una sección exclusiva dedicada a la patrona de la hispanidad en la se muestran diferentes diseños elaborados en los mejores materiales, oro y plata de primera ley.