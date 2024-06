Suspendidos todos los vuelos en el aeropuerto de Palma al inundarse la terminal por las fuertes lluvias

El aeropuerto de Palma está prácticamente paralizado. Ni despegan ni aterrizan aviones debido a las importantes inundaciones que ha sufrido la infraestructura a causa de una fuerte tormenta. Aena ha informado que todos los vuelos están paralizados en estos momentos.

La pista se encuentra totalmente inundada por lo que la operativa y el funcionamiento habitual se hace imposible. Minutos antes, ENAIRE informó de que podría haber demoras y desvíos y aconsejaba a los pasajeros consultar el estado de su vuelo.

Los accesos a las instalaciones son un caos. La cola para acceder al párking es a esta hora kilométrica y las pantallas muestran un sinfín de cancelaciones y retrasos. Tal y como ha informado Aena, no hay ningún despegue ni aterrizaje en Son Sant Joan.

Según los datos de la AEMET, en tan solo una hora han caído sobre el aeropuerto 43,8 litros por metro cuadrado. Esta fuerte descarga se ha producido sobre las 12:40 horas. Se trata de una de las zonas de la isla en las que más se ha concentrado la lluvia. A lo largo del día Son Sant Joan ha soportado un total de 53 litros por metro cuadrado.

En varios vídeos difundidos por trabajadores y pasajeros del aeropuerto se observan fuertes cascadas de agua cayendo sobre las puertas de entrada para acceder al control de seguridad y los mostradores de facturación. La imagen se repite en el Duty Free, completamente desierto e inundado.

En el exterior las lluvias también han causado estragos. En el parking de empleados el agua alcanza la altura de las rodillas, mientras que en las pistas de despegue y aterrizaje también se han producido estancamientos de agua. La zona de almacenaje de equipaje, cercana a las pistas, también se ha visto afectada.