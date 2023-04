Doce relojes de las marcas de lujo Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet, que suman 800.000 euros; ocho bolsos de Chanel, Hermes y Louis Vuitton por valor de 48.000 euros; anillos, pulseras y pendientes de diamantes (280.000 euros) y 11.000 euros en efectivo. Este es el exclusivo botín que tres ladrones consiguieron llevarse del chalé del jugador del Levante Shkodran Mustafi en Bétera (Valencia), según la documentación a la que ha accedido CASO ABIERTO cuando se cumple un año del robo, que la Guardia Civil sigue investigando, sin detenciones hasta el momento.

Este lunes, la mujer del futbolista alemán ha declarado por primera vez ante el magistrado del juzgado de instrucción 7 de Llíria, acompañada de su abogado Jaime Campaner, y ha ratificado ante los agentes la denuncia que hizo junto a su marido. Ambos relatan cómo tres individuos "encapuchados y ataviados con guantes" asaltaron su casa a las 23:20 del 24 de abril de 2022, cuando Mustafi, su pareja y sus dos hijos, de 3 y 4 años, estaban dentro. Las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la vivienda registraron el violento robo.

"Acabábamos de regresar de un viaje a Alemania. Mi mujer y yo estábamos en el salón, viendo la televisión y escuchamos un ruido. Miramos la cámara de la habitación de los niños y vimos que estaban durmiendo y todo era normal. Entonces, subí a la planta superior para verlos, pero escuché ruido en la terraza de nuestro dormitorio. Cuando me acerqué a la ventana, alguien comenzó a dar golpes en el cristal con una especie de maza", recordó Mustafi en su declaración, a la que ha accedido CASO ABIERTO.

Botón del pánico

"Grité a mi mujer para que llamase a la policía y corrí a la habitación de los niños, los cogí en brazos a los dos y bajé a buscar a mi mujer, que ya había activado el botón de pánico de la alarma. Fui a dejar a mis hijos a la sala de juegos, pero me topé con dos intrusos, uno de ellos iba armado con una maza y me impidió cerrar la puerta. Me amenazó y me dijo: 'ven y apaga la alarma', yo introduje dos códigos erróneos", continúa el jugador.

Entonces, según su relato, uno de los asaltantes se dirigió a la cocina para abrir la puerta a un tercer ladrón que estaba esperando en el jardín. Los tres asaltantes obligaron a Mustafi y su mujer a que subieran a su habitación y, mientras dos de ellos "inmovilizaron" al futbolista, "cogiéndole fuerte por detrás y tapándole la boca con la mano para que no hablase", el tercero "coaccionó y amedrentó" a su esposa para que abriera una caja fuerte que la pareja tenía escondida dentro de un armario: "Uno de los asaltantes gritaba: '¿Dónde están? ¿Dónde están?' (posiblemente en alusión a las joyas), yo respondí que no teníamos nada en casa".

Encerrados en el cuarto de juegos

El defensa del Levante explicó que "uno de los ladrones cogió unas joyas que se encontraban en una cómoda de la habitación y otro insistió a mi mujer para que abriese la caja fuerte, que no sé cómo pudieron saber de su existencia. Ella, atemorizada, la abrió, les dio solo dinero en efectivo y una caja con tres relojes e intentó cerrar la caja, pero le fue imposible. No la dejaron bajar con los niños hasta que no cogieron todas las joyas y la documentación que teníamos guardada".

Cuando ya se habían hecho con todo el botín, que según consta en la documentación del caso asciende a 1.200.000 euros, los tres asaltantes indicaron a Mustafi y su familia que se metieran en la sala de juegos de los niños, los encerraron allí y les dieron instrucciones para que no llamaran a la policía. Antes, la esposa del futbolista había logrado hacerse con un teléfono móvil, con el que pidió ayuda a la policía en cuanto los ladrones huyeron.

Evitaron los sensores de alarma

Las investigaciones de la Guardia Civil permitieron averiguar que los ladrones lograron entrar en el chalé, que en su parte frontal y lateral está protegido por un muro de 1'80 centímetros de alto, a través de la parte trasera, saltando una valla metálica que separa la casa de un campo de golf. Una vez dentro de la finca, los asaltantes subieron a la terraza del dormitorio principal usando una escalera que robaron de una vivienda en obras cercana a la casa de Mustafi. Una vez allí, rompieron el cristal de la ventana con un mazo.

La empresa de seguridad contratada por el jugador y su familia para proteger su chalé atribuye el violento robo a "delincuentes profesionales" después de conocer un dato inquietante: los ladrones accedieron a la vivienda por zonas en las que los sensores que debían detectar la presencia de intrusos "no eran efectivos". Por eso la alarma no saltó.