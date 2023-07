El asesino confeso de cinco mujeres de Castellón, Joaquín Ferrándiz Ventura (JFV), confiesa: «Mi mayor ilusión sería volver a ser una persona normal». Forma parte de los primeros audios con su voz desde prisión que se divulgan y salen a la luz pública a días de que recobre su libertad una vez cumplidos 25 de los 69 años a los que fue condenado por matar a cinco mujeres entre 1995 y 1998. El 22 de julio está previsto que abandone la cárcel de Herrera de La Mancha (Ciudad Real). Ayer, el programa Hablando claro de La 1 de RTVE emitió extractos de una entrevista fruto de un encuentro del preso con la criminóloga Carmen Balfagón.

El periódico Mediterráneo, de Prensa Ibérica, ya se hizo eco en diciembre del pasado año de la conversación con la también decana del colegio de Criminólogos de Madrid, que había acudido a la prisión manchega para departir con JFV como parte de un estudio sobre los asesinos y psicópatas españoles.

Las tres prostitutas

«En ese momento no se piensa, es como un autómata. O es eso, que la mente no da para más. Y yo creo que se puede tender a hacer lo más fácil, lo que se ha hecho antes y no hay que pensar», confiesa JFV.

Ferrándiz evoca las muertes de las tres mujeres del camí Vora Riu de Vila-real: «Yo me acuerdo que las tres víctimas, de las prostitutas, es como si hubiera sido el mismo, en todo. Y lo dejé prácticamente en el mismo sitio, ¿por qué? ¿por qué no podía haberlo dejado en otro sitio? Pero yo creo que es que sin pensar. Y es que los tres son calcados. Y además no me acuerdo ni qué cara tenía ninguna de ellas. Si no hubiera sido por las fotografías no sé qué cara tenían. Si me hubieran dicho que en vez de llamarse equis se llama fulanita yo no lo sabía», agrega. «Yo creo que eso se repite por eso, quizás por eso es que cada persona tiene su modus operandi».

Volver a ser una persona normal

Sobre su futuro, el condenado asegura: «Mi mayor ilusión sería lo que he dicho antes. Volver a ser una persona normal. Es que sería mi mayor ilusión. Y... reconstruir la vida donde... bueno, o como si dijéramos... vamos, ahora tienes otra vez 25 años. Venga, tienes una oportunidad. A ver ahora, a ver si lo haces mejor».

Tratamiento

La criminóloga abogó por trabajar e intervenir de manera adecuada con este tipo de presos. Sin embargo, Ferrándiz que lleva en prisión desde 1998, no había participado en ninguna terapia para violadores ni ha sido examinado para analizar sus motivaciones para matar. El condenado señala en su entrevista: «Ya Instituciones Penitenciarias tiene que decidir si me dan tratamiento o si no. La realidad es porque tiene el poder sobre mí de hacer lo que quiera. Tan legal es que me den todos los días tratamiento como que no me lo den, porque yo dije que no lo necesito, o que no hay medios o eso... Y si tienen 20.000 excusas... y no se les puede obligar». Sobre los jueces y el sistema penal, el asesino en serie revela: «Que se pudran en la cárcel. Y esta gente como tiene miedo a los medios de comunicación y a la alarma social, que cumpla lo máximo posible y así si comete, mete la pata en la calle nosotros nos salvamos porque ha cumplido el máximo. Pero es que luego va salir».

Indignación

Por su parte, Jaime García, hermano de Amelia Sandra, asesinada por JFV , señalaba: «Me indigna que salga a los 25 años, que mis padres estén muertos y que yo haya tenido una vida tan difícil. Porque se cargó no solo a mi familia, se cargó a cinco familias». Por ello, pidió para este tipo de asesinos la prisión permanente revisable y que se haga un seguimiento. «·Estoy totalmente seguro de que va a volver actuar porque este tipo de asesinos no se recuperan». Definió a su hermana como una chica trabajadora, empleada en una fábrica de medias.