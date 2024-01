El informe del móvil de Miguel Carcaño, elaborado para intentar aclarar sus movimientos el día que asesinó a Marta del Castillo y lograr encontrar sus restos, recoge movimientos en varios puntos de Sevilla capital y la provincia, pero no aclara cuándo se produjeron esos desplazamientos.

Así se refleja en el documento, avanzado hoy por Diario de Sevilla, que señala que los técnicos de la empresa madrileña Lazarus, tras clonar el teléfono móvil de Carcaño, han podido registrar hasta seis posicionamientos distintos del teléfono, aunque aclarando que lo que se ha realizado es un clon de la tarjeta, de modo que ha podido estar en más de un terminal y de una persona.

El rotativo sevillano especifica que se han registrado posicionamientos en Dos Hermanas y en la zona norte de la ciudad, en San Jerónimo, junto al Cementerio de San Fernando y el asentamiento chabolista de El Vacie, "pero sobre estas localizaciones no se puede determinar ni el día ni la hora en la que quedaron registrados en el aparato". Tampoco se ha podido determinar si los desplazamientos corresponden a la noche del 24 de enero de 2009 o a la madrugada siguiente, cuando la joven fue asesinada y su cadáver enterrado o abandonado en un sitio no determinado.

El informe del ingeniero Manuel Huerta consta de 138 folios y nueve anexos documentales, y concreta que el aparato y/o su tarjeta estuvieron en Dos Hermanas, en la autovía del Sur; entre San Jerónimo y Pino Montano, junto al parque del Higuerón Sur; en la zona del asentamiento chabolista de El Vacie, junto al cementerio de San Fernando; en la avenida del Doctor Fedriani con Juventudes Musicales; en la calle Luis Montoto con Luis de Morales, cerca de la avenida de Kansas City y cerca de la avenida Biología, entre las calles Luna y Termodinámica.

Eso sí, "no existe fecha ni hora de los registros localizados y procesos de sobreescritura de los espacios de almacenamiento de los mismos", indica el ingeniero, que especifica que los registros de las antenas de telefonía se almacenan en "segmentos de memoria temporales sin formato definido", de modo que los datos obtenidos en el análisis "no pueden ubicarse en un marco temporal concreto".

Sí indica que del análisis del móvil Motorola U9 y de la tarjeta SIM asociada al número de teléfono, se deduce que Carcaño usó otra tarjeta en el móvil que no corresponde con la analizada mediante clon, y certifica, como se declaró en el juicio, que este móvil no fue el único usado por el asesino de la joven desde la fecha del asesinato. Lazarus ha averiguado que se eliminaron de la memoria interna archivos que contienen imágenes creadas el 23 de enero de 2009, un día antes del crimen, así como datos de la memoria interna del terminal no especificados.

A pesar de estos datos, Diario de Sevilla indica en la misma información que el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Sevilla está investigando los datos recogidos para intentar encontrar nuevas pistas sobre el paradero de los restos de la joven, que tenía 17 años cuando fue asesinada.

La familia pide que se investigue

Antonio de Castillo, el padre de Marta, ha instado a la Policía Nacional a investigar las localizaciones del móvil de Carcaño. Entiende que, en este caso, puede pasar que "la Policía no sabe interpretar el informe", y ha señalado que este cuerpo "debería pedir ayuda profesional", indicando que, en su opinión "suponía" que no se interpretaría bien el informe.

"No quieren dar publicidad al asunto y buscar tranquilos", ha dicho Antonio del Castillo, que se ha negado a admitir que el caso se cierre por falta de concreción de los movimientos del asesino para deshacerse del cadáver: "Si se da carpetazo, en el caso que así fuere, ya me encargaría yo", ha sentenciado. Así, ha recordado que se puede investigar sobre el terreno en los lugares reflejados, porque "localización nueva las hay (sic)".