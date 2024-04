Andrea, desaparecida en Madrid tras discutir con su novio, localizada en buen estado

Andrea, la joven de 32 años desaparecida en Móstoles (Madrid) desde el pasado 18 de enero ha sido localizada. "¡Encontrada!”, exclama Carrie, su hermana, desde Estados Unidos: "¡Andrea está sana! ¡Está bien!".

La alerta se activaba el pasado 18 de enero. Andrea, tras una discusión con su pareja, dejó de estar. La alarma saltó a miles de kilómetros de distancia. "Creemos que ha podido pasarle algo… y estamos asustadas", explicaba Carrie a CASO ABIERTO, portal de sucesos e investigación de Prensa Ibérica. Sin noticias, sin llamadas, sin actualización alguna en sus redes, nada pintaba bien: "Mi hermana tiene una hija de 11 años y es la primera vez que no ha contactado con ella, ni siquiera por su cumpleaños".

Andrea Carolina Cuadros, 32 años, origen venezolano, describía Carrie, aunque ha recorrido gran parte del mapa. A España llegó hace poco más de un año. Se instaló en Madrid, con su padre, aunque los últimos tres meses vivía en Móstoles con su novio. Discutieron, dice él, lo dejaron. Nadie la volvió a ver.

Búsqueda a distancia

La última conversación que tienen con ella, el 18 de enero, transcurrió con normalidad, sin alertas, sin despedidas. "Andrea estaba bien", apuntaba Carrie, "analizando ahora que ha pasado esto... quizá la encontré un poco callada". No tomaba medicación, no tenía ninguna enfermedad y, aparentemente, no tenía ningún problema.

Se impuso el silencio. Sin llamadas, sin mensajes, sin respuestas. Andrea no estaba. La ansiedad y el miedo se apoderaron de Carrie, del resto de hermanas, sobrinas. "Hay miles de kilómetros de distancia. Un amigo que tenemos en Galicia acudió a la policía". Los agentes le recibieron, este les contó el caso. "Le dijeron que era posible que Andrea no quisiera hablar con la familia y que su marcha fuera voluntaria". La investigación llegó hasta ahí.

Su foto se ha compartido por redes sociales, su imagen ha protagonizado los medios de comunicación. Un reclamo y un grito: "si alguien la ha visto, si alguien sabe algo, por favor, ayúdennos a encontrarla... La búsqueda es muy dolorosa, frustrante, porque desde lejos no podemos hacer nada", lamentaba su hermana.

Han sido tres intensos meses de búsqueda, incertidumbre, desde la distancia. Todo termina con final feliz. “¡Mi hermana está sana y salva!”, celebra hoy Carrie.