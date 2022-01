Cruce de reproches a cuenta de la instalación de la instalación de contenedores de reciclaje en Teruel capital. El concejal de Infraestructuras del ayuntamiento, el popular Juan Carlos Cruzado, afeó este viernes al presidente del Consorcio de la Agrupación Número 8 y de la Comarca Comunidad de Teruel, Samuel Morón (PSOE), por, según este edil, atribuirse la colocación de más contenedores de recogida selectiva en el barrio de San León.

El consistorio emitió un comunicado en el que quiso señalar que «es el Ayuntamiento de Teruel el que paga el servicio a través del encargo de gestión del nuevo contrato al consorcio». «Es esta institución la que decide dónde, cuándo y cuántos contenedores de recogida selectiva se ponen en los distintos puntos de la ciudad», recalcó Cruzado.

El concejal recordó que durante muchos meses el servicio de recogida selectiva de residuos en la ciudad no fue el idóneo «debido a la mala gestión del presidente del consorcio, que no fue capaz de sacar el pliego del nuevo contrato a tiempo ni de controlar el cumplimiento del contrato anterior»,

En este sentido, Cruzado explicó que son los servicios municipales los que están «permanentemente pendientes» de las necesidades de los vecinos en este tema y ha insistido en que son los servicios municipales «los que dan las órdenes al consorcio para que coloque los contenedores donde se le indique».

«Cuando por culpa del consorcio los contenedores estaban llenos y con residuos alrededor, entonces su presidente decía que era cuestión del ayuntamiento resolverlo, sabiendo además que él era el responsable del retraso en el nuevo pliego en el que se incluían más días de recogida y más contenedores para dar un mejor servicio, y ahora que se están colocando más contenedores se hace la foto como si fuera decisión suya. No encuentro palabras para describir este comportamiento, que me parece de una desfachatez absoluta, aunque tampoco me sorprende», concluyó el concejal que hace visible el enfado que hay en el equipo de gobierno de Emma Buj.

Toda esta polémica parte de la reciente visita realizada por el presidente del Consorcio de la Agrupación Número 8, Samuel Morón, al barrio para conocer las nuevas ubicaciones de los contenedores de recogida selectiva acompañado por miembros de la Asociación de Vecinos de San León.

Hace dos años, el Ayuntamiento de Teruel instaló cerca de 400 nuevos contenedores de recogida selectiva de papel-cartón y plástico en la ciudad de Teruel y duplicó la frecuencia de recogida de estos residuos. En concreto, 350 de carga lateral y otros 35 de carga trasera, estos últimos en el centro histórico y en otros barrios con calles estrechas.

En aquel momento, Buj recordó que la ciudad «lleva desde 2016 reclamando al Consorcio número 8 que se pusiera en marcha este nuevo servicio que supone en estos momentos cambiar todos los contenedores de Teruel e incrementar su número, pero sobre todo supone dos recogidas a la semana».