Ya se conocen cuáles serán los juegos gratis de noviembre de PS Plus, los que cada mes regala la plataforma para los millones de usuarios suscritos. Como es habitual, se podrán descargar durante todo el mes sin coste alguno (concretamente entre el 2 de noviembre y el 6 de diciembre) y hay varios títulos disponibles tanto para PS4 como para PS5. Además, para celebrar el quinto aniversario de PlayStation VR (realidad virtual), también se regalan otros tres títulos adicionales.

Knockout City (PS4 y PS5)

Este juego de EA y Velan Studios aboga por los gráficos coloridos y por un juego clásico como es el balón prisionero, aunque con mecánicas y jugabilidad más avanzadas y con muchas posibilidades. Por supuesto, es un juego en el que todo el partido se saca del modo multijugador, con partidas en línea ante usuarios de todo el mundo en los que habrá que atrapar el balón, perseguir, lanzar y conseguir puntos para tu equipo, pero también esquivar. Y uno de sus puntos a favor es la posibilidad de personalización de personajes. Tiene opciones de ser todo un éxito.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

Es la remasterización del juego lanzado en el 2012 pero adaptado a PS4 (no se podrá bajar para PS5). Es un RPG de acción que tiene tintes de Dark Souls, pero en los que la estrategia en combate no es tan importante y vital como en el rey de este género. Un juego entretenido, con una historia decente y un abanico de misiones secundarias.

First Class Trouble (PS4 y PS5)

Si has jugado a Among Us, juego que lo petó el año pasado y que todavía sigue en buena forma, te gustará este desconocido juego porque recuerda muchísimo al superventas. Hay un crucero espacial, algunos jugadores son asesinos aunque tienen apariencia humana y el objetivo es descubrirlos antes de que acaben con todo el mundo. De todos modos, aprovecha las posibilidades que ofrecen las consolas para dar una experiencia más realista y no tan arcade como la de Among Us, pero en esencia es muy similar.

The Walking Dead: Saints and Sinners, The Persistence y Until You Fall

Son los juegos de PlayStation VR. El primero está inspirado en la mítica serie, por lo que te atacarán zombis en Nueva Orleans. The Persistence es un juego de supervivencia inspirado en una nave espacial del año 2521 en el cual la tripulación se han convertido en monstruos que debes eliminar o esquivar hasta conseguir las armas y mejoras para lograr erradicarlos. Y por último, Until You Fall explora los combates cuerpo a cuerpo, una bonita experiencia al usar tu cuerpo y tus brazos por la realidad virtual.