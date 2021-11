La celiaquía es una enfermedad autoinmune que afecta al revestimiento del intestino delgado y que se ve afectada por la ingesta de gluten. Por eso, las personas celiacas no pueden consumir este tipo de comidas y bebidas para no sentirse mal. De hecho, entre los desagradables síntomas se encuentra la fatiga, la pérdida de peso, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento.

Es decir, que para evitar todo este tipo de problemas la solución es no comer gluten de ninguna forma, por lo que deben cambiar de forma inmediata su alimentación, fomentando unos alimentos y, por desgracia, eliminando de manera definitiva otros, siempre y cuando no haya alternativa sin gluten.

Una vez diagnosticada esta enfermedad, los propios médicos ya ofrecen una guía sobre qué comer y qué no comer, pero para personas de se encuentran alrededor, que trabajen en hostelería o si hay dudas, os contamos qué alimentos no se pueden tomar si eres celiaco o si lo es alguien de tu entorno.

Los prohibidos

En general se encuentra el gluten en los cereales, por lo que todo lo que esté hecho con trigo, cebada, espelta, avena o triticale no se podrá consumir.

Ahí entra el pan, las harinas, la bollería, pasta (macarrones, espaguetis), fideuás, sémola, fideos o pasta para sopas... Eso de manera general, porque hay un montón de platos o de preparaciones que utilizan alguno de estos alimentos, especialmente la harina. Así que consulta siempre y ante la duda, pasa.

También, salvo que esté especialmente indicado que no tiene gluten, no se podrán tomar precocinados, ya que suelen contener algún tipo de harina o trazas que no son buenas para el organismo de las personas celiacas.

Pero hay más. El chocolate tampoco se puede tomar, así como ciertas infusiones o bebidas que estén preparadas con los alimentos antes expuestos.

Ante la duda, mejor que no

Pero a veces el gluten también se utiliza como aditivo y el etiquetado tampoco ayuda. Es decir, hay una ristra de alimentos que podrían contener o no gluten, por lo que es mejor evitarlos salvo que se tenga la certeza absoluta de que, efectivamente, no lo contienen.

Ahí entran los productos elaborados de carne y toda clase de embutidos, los patés, el queso en láminas tipo sandwich, conservas, precocinados, dulces, café y té instantáneos y envasados. Recuerda, o está especificado que no tiene gluten o mejor no consumirlos porque si sí que lo contiene te sentirás mal porque afectará al intestino delgado.

De todos modos, ten en cuenta que hay muchas alternativas para personas celiacas sin gluten (como por ejemplo el pan) y que en los lineales de los supermercados hay secciones específicas para celiacos, para que no haya dudas, y con cada vez más opciones por el estudio de los alimentos.