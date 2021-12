Se avecinan cambios con la nueva Ley de Protección Animal, que por ejemplo obligará a tener una especie de DNI de tu mascota para tenerla y así evitar abandonos o que especies invasoras alteren el ecosistema. Pero en el 2019 el Consejo de Ministros del Gobierno de España actualizó la lista de especies exóticas invasoras, animales que son introducidos accidentalmente o voluntariamente en un determinado hábitat y lo acaban colonizando con grandes y negativas consecuencias.

Pero además también se actualizó la lista de animales que están permitidos como mascotas, para tenerlas en el hogar como animales de compañía y, por tanto, salieron de ella algunos, por lo que están prohibidos. Y algunos son realmente sorprendentes.

El motivo de esta actualización y de las sucesivas que vendrán es preservar el medio ambiente. No es cuestión de que en casa se le dé un mal trato o que no se les pueda cuidar en condiciones, el motivo principal es que se debe preservar la fauna y flora autóctonas y este tipo de especies, por abandono o por escaparse, causan alteraciones.

Erizos

Vale que por sus púas no es un animal que sea demasiado común en una casa o en un terreno y no lo tiene demasiada gente, pero es un animal bastante común que, en España, no está permitido porque supone un peligro para las especies autóctonas. Sin embargo, en Estados Unidos sucede todo lo contrario y se le valora positivamente.

Cerdo vietnamita

Se puso muy de moda porque, ciertamente, es muy mono. Un cerdito en miniatura al más puro estilo Babe, el de la película. Muchas imágenes hubo hacer años de personas que decidieron tener uno y sacar a pasearlo como si de un perro se tratase, pero en una casa normal es difícil tener un animal de estas características. Su abandono hace que se mezclen con los jabalíes, lo que origina superpoblación.

Tortuga peninsular

Muchísimas personas han tenido tortugas en casa, pero esta especie no está permitida y no faltan razones para ello. Hubo un boom porque son unas mascotas muy fáciles de cuidar y una gran manera de que los niños adquieran responsabilidades con un animal, pero también las tasas de abandono son elevadas. En libertad compite con la comida con las especies autóctonas y transmite la salmonelosis. La tortuga mora tampoco se puede tener, pero ser una especie vulnerable.

Cotorra argentina

Es un pájaro parecido al periquito y su mayor problema es la capacidad de reproducción, tanto que hay ciudades que directamente están exterminándolas por superpoblación. Eran muy comunes, pero ya no se pueden tener.

Agapornis

El más sorprendente de todos sin duda porque es muy común, muchísimo. Son unas aves muy revoltosas, juguetonas y a la vez cariñosas que les encantan a sus dueños porque tienen una energía tremenda. En su caso no es por alteraciones del ecosistema, sino que ese incremento de ejemplares como mascota ha originado problemas de reproducción que pueden derivar en que pase a estar en peligro de extinción por sus mezclas reproductivas raras.